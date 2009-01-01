Суд отклонил ходатайство о досрочном освобождении участника «погромов 13 января» Берзиньша

Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение 10 дней. Адвокат Берзиньша Янис Муцениекс после заседания сказал, что решение будет обжаловано.

Во время заседания был обнародован факт, что в мае в камере Берзиньша был найден мобильный телефон, что прокурор использовал как аргумент против его досрочного освобождения.

Представители Рижской центральной тюрьмы и Государственной службы пробации в суде указали, что не видят оснований для досрочного освобождения, так как Берзиньш до сих пор не признал свою вину.

Адвокат Берзиньша также подал президенту Латвии повторное прошение о помиловании. Ранее президент не отозвался на такое прошение и в марте заявил, что не помилует Берзиньша, так как в Латвии нужно уважать закон и постановления суда.

Берзиньш был выдан Латвии Чехией и находится в Центральной тюрьме. За участие в беспорядках он был приговорен к условному сроку год и восемь месяцев и к пробационному надзору, условий которого он не выполнял, в результате суд заменил условное наказание реальным. Покинувший Латвию Берзиньш был объявлен в международный розыск и задержан в Чехии весной 2017 года.