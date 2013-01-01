Две семьи, продававшие латвийскую марихуану в Эстонии, привлекали к деятельности и своих детей

Тартуский уездный суд признал двух мужчин и двух женщин виновными в незаконном обороте 2,5 кг марихуаны и приговорил Альбертса Буркевичса, Изауру Буркевичу, Ивайло Сиймана и Лунду Митрауска к длительным срокам тюремного заключения.

42-летнего Альбертса Буркевичса и 27-летнюю Изауру Буркевичу обвиняли в том, что они неоднократно и в группе с июля 2016 года по май 2017 года приобретали в Латвии марихуану общим объемом в 1,5 кг, которую хранили в своем доме в Валга и передавали в больших и маленьких количествах различным людям в Валга и в Тарту.

Кроме того, прокуратура обвиняла Буркевичса в передаче как минимум 400 граммов марихуаны двум людям в Тарту, а также в шести случаях управления автомобилем, не имея водительских прав.

Согласно обвинению 49-летний Ивайло Сийман и 50-летняя Лунда Митрауска при неустановленных обстоятельствах приобрели почти килограмм марихуаны, которую хранили в своем доме на улице Раху в Тарту. В период с 2013 по 2017 годы они передавали наркотическое вещество разным людям в Тарту. Сийман и Митрауска обвиняются в обороте наркотиков в больших количествах, в группе и неоднократно.

«Обвиняемые делали фотографии в семейный фотоальбом, на которых видно, как их трехлетний ребенок передает большие мешки с марихуаной и получает за это деньги»,

- говорит Паюс о деталях расследования.

«Благодаря целенаправленной работе службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры удалось пресечь деятельность группы, которая годами занималась незаконным оборотом марихуаны», - добавила Паюс.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас сказал, что для приговоренных сегодня к длительным срокам заключения людей, продажа наркотиков - это стиль жизни.

«Трехлетний мальчик, позирующий с килограммовым пакетом марихуаны в одной руке и с мешком денег в другой – довольно устрашающее зрелище и серьезный признак опасности того, как родители, связанные с незаконным оборотом наркотиков, лишают своих детей возможности жить законопослушной жизнью и находить правильные жизненные ценности», - сказал Томмингас.

«Общество цыган достаточно закрыто и утечек информации для посторонних практически не происходит. – поясняет Томмингас. – Поэтому полиция затрачивает много усилий для того, чтобы обнаружить признаки скрытого преступления. Данная группа использовала методы конспирации, но все-таки допустили пару ошибок, которые и заметили полицейские».

Доход, полученный незаконным путем не шел на улучшение жизненных условий, а проигрывался в казино.

«Это был порочный круг, где деньги с продажи наркотиков спускались в казино или же на них приобретались другие наркотики для собственного использования», - сказал Томминас.

Буркевичс ранее неоднократно судим в уголовном порядке как в Эстонии, так и в Латвии. У Сиймана нет действующих уголовных наказаний, а Буркевича и Митруска ранее не судимы.