Полиция обещает найти и наказать инициаторов фальшивой новости об обрушении Alfa

Правоохранительные органы пообещали сделать все возможное, чтобы установить и задержать лица, которые распространяли фейковые новости об обрушении торгового парка Alfa в прошлую пятницу, 13 июля. Напомним, в тот вечер в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в торговом центре случилось обрушение и погибли люди, но подробности никто не знал. Торговый парк быстро среагировал и предупредил, что стоит критично оценивать профили, которые размещают фейковые сообщения.

Однако этим постом уже успели поделиться многие пользователи социальных сетей и некоторое время была необоснованная паника.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис (Е) пообещал, что внутренние структуры сделают все, чтобы идентифицировать и задержать инициаторов этой информации. Также будут разыскиваться инструменты, как справиться с похожими интернет сайтами, особенно, если они зарегистрированы в Латвии.

«Если потребуется, привлечем международное сотрудничество. Иногда порталы регистрируются вне Латвии.

В любом случае, это приоритет, и необходимо создать ясный инструмент, чтобы жители оперативно могли получить правдивую информацию», - отметил министр.

Козловскис избегал конкретного ответа, есть ли у правоохранительных органов достаточные инструменты, чтобы призвать лица к ответственности за подобные нарушения. «Достаточны ли они, например, в плане технических ресурсов, я ответить не могу», - сказал министр.

В Госполиции и Полиции безопасности пока не прокомментировали, начаты ли дела по указанному случаю.