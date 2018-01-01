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Водитель въехал в стену McDonald's: на работу ресторана это не повлияло

LETA
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Авария с машиной, въехавшей в стену ресторана быстрого питания McDonald's в Риге на ул. Марияс, существеннно не повлияла на работу заведения. Об этом рассказал руководитель McDonald's в странах Балтии Владимир Яневскис.

Яневскис рассказал, что во время ЧП никто из работников или посетителей ресторана не пострадал.

«Была вызвана полиция, которая сейчас занимается расследованием ДТП. На работе ресторана это никак не отразилось», - подтвердил Яневскис.

Как соощал Русский TVNET, утром 15 июля, в стену ресторана McDonald's напротив торгового центра «Ориго» въехала машина. Капот машины сложился в гармошку возле окошка кассы быстрого обслуживания, которое выходит на улицу.

Полиция получила вызов на место ЧП в 5.39 утра. В Госполиции рассказали, что водитель сбежал с места ДТП. Информации о пострадавших не было.

На месте ДТП работали полицейские и две машины спасателей.

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