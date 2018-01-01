Комбинезон наполнился водой и тянул вниз: спасатели вытащили из воды нетрезвого пловца

В минувшее воскресенье во второй половине дня спасателям РМП сообщили о некоем мужчине, который, возможно, в состоянии сильного алкогольного опьянения отправился плавать и не мог своими силами вернуться на берег. Со спасательной станции Кишэзерса была направлена оперативная моторная лодка в указанное место на Даугаве, сообщает Riga.lv

Примерно в ста метрах от берега спасатели заметили тонущего человека. Рядом с ним была гребная лодка, откуда мужчине был брошен спасательный круг – подкова. На спине потерпевшего был заметен синий комбинезон, который, очевидно, наполнился водой и тянул мужчину вниз. Из последних сил тот старался удержаться над водой.

Из-за сильных волн и ветра спасатели с особой осторожностью подплыли к мужчине. Именно в этот момент он отпустил подкову и медленно начал погружаться в воду. Одному из спасателей удалось схватить за руку тонувшего мужчину и поднять из воды.

Затем потерпевшего затащили на борт моторной лодки, где после отплытия он поблагодарил всех за спасение.

Одновременно информация о спасательной работе была передана в Службу неотложной медицинской помощи, сотрудники которой уже ждали на берегу. После осмотра медики решили мужчину госпитализировать.