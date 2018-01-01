В Межциемсе за кражу автодеталей задержаны трое молодых мужчин (ВИДЕО)

В понедельник, 16 июля около 5 часов утра работники Видземского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов на улицу Сергея Эйзенштейна, где свидетель заметил подозрительных молодых людей. Свидетель рассказал, что молодые люди пытались взломать автомобиль. Стражи порядка на место события явились примерно через три минуты, однако злоумышленники уже скрылись в направлении внутреннего двора многоквартирного дом. Свидетель указал, куда они пошли и вкратце описал приметы разыскиваемых мужчин.

Через мгновение, осмотрев дворы, один из полицейских увидел возможных нарушителей, которые, заметив стража порядка, попытались бежать. Во время побега нарушители выкинули две коробки с вещами, а уже через сотню метров на бегу залетели в автомобиль марки «Audi» и уехали в сторону улицы Хипократа. Работник полиции, который гнался за ними, успел запомнить номера машины, цвет и модель, что сразу же сообщил своим коллегам. В погоню подключились сразу два экипажа и уже через минуту им удалось обнаружить скрывавшуюся «Audi» и задержать ее.

Выяснилось, что молодые люди, скорее всего, обворовали стоявший неподалеку автомобиль «Subaru», украв тормозные диски и другие детали. У них также найдены вещи, происхождение которых мужчины 19,20 и 24 лет не смогли объяснить.

Нарушители доставлены в Госполицию, против них возбужден уголовный процесс.