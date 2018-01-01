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В Риге француз на радостях от победы на ЧМ прыгнул в городской канал

Riga.lv
Фото: RPP

Вечером 15 июля внимание сотрудников муниципальной полиции привлек некий мужчина, который внезапно прыгнул в городской канал. Чуть позже стражи порядка задержали парня и потребовали объяснений такого поступка.

Мужчина взволнованно объяснил сотрудникам полиции, что он является гражданином Франции. Его соотечественники в этот день выиграли чемпионат мира по футболу, поэтому он от радости и прыгнул в канал. Француз пояснил, что ему неизвестно о запрете прыгать в водоемы с мостов города, но признался, что информирован о запрете подниматься на памятник Свободы.

Нарушителю был составлен административный протокол и применен штраф в размере 40 евро.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что на административной территории Риги запрещается прыгать в водоемы с объектов инфраструктуры (гидротехнических сооружений, мостов, причалов и т.д.).

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