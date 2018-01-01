Доставайте телефон не для видео, а для звонка: как очистить свой район от наркоманов

В последнее время жители Риги массово жалуются на обилие наркоманов на улицах города - «залипающих» на полусогнутых ногах молодых парней можно встретить и в центре города, и в спальных районах, и в общественном транспорте. Обычно они не создают проблем другим, однако люди, зная о непредсказуемости наркоманов, боятся их, стараются не приближаться и отгородить от них своих детей. Кроме того, все чаще в СМИ и социальных сетях звучит информация о любителях тяжелых наркотиков.

В частности, на прошлой неделе появилась информация о троице наркоманов, которые неподалеку от Островного моста делали героиновые инъекции в присутствии маленьких детей, причем мужчины оттаскивали любознательных детишек от колющейся мамы. Соответствующее видео с камер видеонаблюдения распространила муниципальная полиция Риги:

Кроме того, жители Кенгарагса неоднократно сообщали в соцсетях о компании наркоманов с коляской, которые бродят по улицам в состоянии наркотического опьянения с ребенком.

Еще один вопиющий случай в Кенгарагсе произошел в мае этого года - жительница многоэтажного жилого дома заметила на лестничной площадке одинокого двухлетнего мальчика. Ребенок время от времени заходил в соседнюю квартиру и потом выходил в коридор. Женщина была обеспокоена безопасностью малыша и решила заглянуть в квартиру, откуда вышел мальчик. Увиденное вызвало у нее шок.

На полу квартиры лежал мужчина без признаков жизни. Женщина незамедлительно вызвала неотложную медицинскую помощь. Медики констатировали смерть мужчины 1987 года рождения.

Кроме этого медики обнаружили в квартире женщину без сознания. Ей была оказана помощь, после чего женщина выпрыгнула через окно квартиры, находящейся на первом этаже, и убежала.

В квартиру приехала Государственная полиция. В этот же момент домой вернулась женщина 1989 года рождения, которая выпрыгнула в окно. Выяснилось, что это была мать двухлетнего ребенка. Она объяснила полиции, что ходила в магазин за молоком, а сына оставила со своим другом.

Делятся пережитыми впечатлениями и читатели Русского TVNET: «На прошедших выходных я на общественном транспорте повезла дочь на дачу к бабушке и дедушке. Как на пути с Плявниеков до центра, так и обратно в троллейбусе находились молодые люди, явно находящиеся в состоянии наркотического опьянения. Они «зависали» на полусогнутых ногах с закатившимися глазами, чуть ли не падали на других пассажиров. Мы старались на них не смотреть, но такая же картина была и за окном - недалеко от от остановки «улица Лиенес» на траве лежали и сидели несколько парней и девушка - было видно, что они под героином или чем-то подобным.

Восьмилетняя дочь очень испугалась, спрашивала, что происходит с людьми. Пришлось ей в очередной раз рассказать о вреде наркотиков».

Русский TVNET обратился в Госполицию с вопросом - что делать, если в непосредственной близости находится наркоман?

Как заявила порталу представитель Госполиции Элина Спрудзане, любые одурманивающие вещества, в том числе и алкоголь, изменяют сознание человека, что может негативно сказаться на его поведении, сделать агрессивным. Логично, что присутствие такого человека может вызвать страх. Поэтому стражи порядка призывают жителей, если есть сомнения в собственной безопасности и безопасности окружающих в связи с присутствием человека, находящегося под влиянием наркотиков, сообщать в полицию по номеру 110. Дальше полицейские будут действовать в рамках своей компетенции.

Незамедлительно стоит звонить в полицию и в том случае, если люди, похожие на наркоманов, не мешают окружающим, однако с ними находятся дети.

Запомните - сначала звонок, и лишь затем видео или фотографии для Facebook. Не стоит думать о лайках в момент, когда в опасности находятся дети.

Полицейские отреагируют незамедлительно и информация будет передана ответственным структурам.

Звонок по номеру 110 поможет и в случае, если наркоманы стали частыми гостями вашего подъезда или двора - для того, чтобы очистить свой район от нежелательных элементов и оградить себя и своих близких от потенциальной опасности, не бойтесь сообщать стражам порядка.

Спокойствие в собственном доме - в руках самих жителей, и лучше действовать с помощью полиции, чем собственными силами.

Физическое воздействие противозаконно даже по отношению к любителям наркотиков и алкоголя - любой толчок или удар может закончиться травмой, и тогда уже с полицией придется разбираться вам самим.

Представитель Госполиции также отметила, что за первые шесть месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, количество преступлений, связанных с незаконной деятельностью с наркотическими (психотропными) веществами в небольшом объеме без умысла реализации или употреблением упомянутых веществ, увеличилось на 11,5%, что не так и много. Впрочем, это лишь сухая статистика, которая не отражает всей серьезности ситуации.