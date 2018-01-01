Названа возможная причина возгорания на торфяном болоте. Тушение все еще продолжается

Лесной пожар повышенной опасности на торфоразработках на болоте на территории Северокурземского лесничества Государственной службы леса (ГСЛ) в Лиелсалас Валдгалской волости Талсинского края мог возникнуть в результате добычи торфа, допускает ГСЛ.

Как пояснил агентству ЛЕТА заместитель руководителя отдела защиты леса и окружающей среды Зигмунд Яункикис, на торфяном болоте работает очень много единиц техники, и не исключено, что возгорание торфяника и леса вызвала высеченная одной из них искра.

Прогнозировать, когда закончится тушение пожара, которое продолжается уже почти 20 часов, пока невозможно.

«Работы затруднены специфическими условиями на торфяном болоте, где нет твердой основы, из-за чего доступ техники к месту горения затруднен. Поэтому было решено привлечь к тушению лесного пожара вертолет Национальных вооруженных сил», - отметили в ГСЛ.

ГСЛ напоминает всем, кто работает в лесу или собирает там ягоды и грибы, о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем.

Как сообщалось, вечером 17 июля в Валдгалской волости Талсинского края на торфяном болоте возник пожар повышенной опасности.