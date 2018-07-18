Пожар под Талси: Жители эвакуированы, задействуют вертолет военных Литвы

Для тушения обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края будет задействован вертолет Вооруженныъ сил Литвы, об этом сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

ГРСС, председатель Талсинской думы, местная полиция, самоуправление, Госполиция и Государственная служба леса констатировали в Стикли сильное задымление. Эвакуированы были воспитанники специальной школы-интерната.

No rīta https://t.co/KwsZfklvii attēlos Ziemeļkurzemes ugunsgrēka dūmi nebija redzami; dienas gaitā ugunsgrēks pieņēmies spēkā un dūmi sasniedz jūru. Puzes pagastā vietām notiek cilvēku evakuācija. Otrs attēls no https://t.co/MQ6l1WuyHQ pic.twitter.com/ruLcuwP7QB— Jānis Trallis (@meteozinas) July 18, 2018

В среду, 18 июля, прошла эвакуация жителей населенного пункта. Из 120 жителей поселка Стикли 70 согласились на эвакуацию, а 50 отказались покинуть свои дома.

Пожар в Валгдалской возник на торфяниках вечером 17 июля.

Как сообщила руководитель волостного управления Пузе Санта Сениня, эвакуированы воспитанники и педагоги детского дома, а также четыре пожилые женщины. Некоторые жители уехали на собственном транспорте.

Дети из детского дома перевезены в школу в Анцской волости, пенсионеры - в центр в поселке Блазма. Четыре человека эвакуироваться отказались. В случае увеличения угрозы они будут эвакуированы в принудительном порядке.

Для жителей Талсинского края угрозы пока нет, если только огонь не сменит направление, сообщили в местном самоуправлении.

Талсинский край для тушения пожара попросил дополнительных ресурсов у Национальных вооруженных сил и Земессардзе.