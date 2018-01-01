Из-за сильного задымления согласились эвакуироваться все жители Стикли

Из-за сильного задымления из поселка Стикли в Вентспилсском крае согласились эвакуироваться почти все его жители, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Как сообщалось, в Стикли из-за пожара в Валгдалской волости возникло сильное задымление, и вчера вечером эвакуировались 70 из 120 жителей поселка.

По данным ГПСС, теперь на эвакуацию согласились и остальные, и только 5-7 человек по-прежнему не хотят покидать свои дома.

По словам председателя Вентспилсской краевой думы Айвара Муцениекса, средств на переселение людей самоуправлению хватает. Он не стал прогнозировать, когда люди вернутся в свои дома.

Домашних животных у эвакуированных людей не было.

Как сообщалось, пожар на торфяниках и в лесу в Валгдалской волости тушат уже вторые сутки.