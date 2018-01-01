В Ильгюциемсе собаки растерзали кота. Полиция ищет свидетелей

В ночь на четверг вскоре после полуночи сотрудники курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию на улицу Лилияс, где три собаки во дворе многоквартирного дома напали на бездомную кошку и разорвали ее. Стражи порядка прибыли на место происшествия в течение пяти минут, однако собак в округе обнаружить не удалось. К сожалению, не нашли их и после более детального осмотра территории.