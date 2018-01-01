Четверг, 19 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

В Ильгюциемсе собаки растерзали кота. Полиция ищет свидетелей

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: Caro / Baertels

В ночь на четверг вскоре после полуночи сотрудники курземского управления муниципальной полиции Риги получили информацию на улицу Лилияс, где три собаки во дворе многоквартирного дома напали на бездомную кошку и разорвали ее. Стражи порядка прибыли на место происшествия в течение пяти минут, однако собак в округе обнаружить не удалось. К сожалению, не нашли их и после более детального осмотра территории.

В интернете уже появилось и видео свидетеля, который сумел снять нападение собак.

Осторожно! На видео присутствуют неприятные кадры!

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и просят отозваться автора видео и всех, у кого есть информация об инциденте, написав на электронную почту Dezurdala.Kurzemes@riga.lv или позвонив по номеру 67433779.

0 Комментарии