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Из-за аварийной ситуации на «Прейлю сиерс» в реке Фейманка погибла рыба

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

В среду, 18 июля, Даугавпилсское региональное управление Государственной службы охраны среды (ГСОС) получило от жителей жалобы о найденной в реке Фейманка дохлой рыбе, за гибель которой, скорее всего, ответственно предприятие АО «Прейлю сиерс», сообщила агентству ЛETA представитель ГСОС Марута Буклевича.

Инспекторы ГСОС проверили и продолжают обследование реки и учет дохлой рыбы на участке от села Анчкини Варкавской волости Варкавского края до села Ренгертово Сутрской волости Ливанского края. Массовой гибели рыбы не обнаружено.

ГСОС допускает, что гибель рыбы может быть вызвана кратковременной утечкой неочищенных сточных вод с производства АО «Прейлю сиерс» в городе Прейли, где во вторник ночью произошла авария. Объем загрязнения уточняется.

Сейчас на предприятии устраняют аварийную ситуацию.

Даугавпилсское региональное управление ГСОС начало в отношении АО «Прейлю сиерс» дело об административном нарушении в связи с неинформированием о возникшей аварийной ситуации.

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