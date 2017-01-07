Под Валмиерой замечена машина с номером «Ты - лох»

Читатель TVNET в районе Валмиеры заметил машину с очень необычным номером. Он недоумевает - можно ли с таким вот номером ездить по дорогам Латвии? Как пояснили в Госполиции, машина зарегистрирована в другом государстве, и там, возможно, такие номера разрешаются.

Вот, что пишет читатель: «Привет! Как с таким номером можно ездить по Латвии? Понятно, что автомобиль зариистрирован в Великобритании,

но видно же, что владелец сам переделал номер, и всем понятно, что эта надпись значит по-русски.

Как на это реагирует полиция и полагается ли за такой номер штраф? Машину я заметил в районе Валмиеры».

Как пояснил TVNET специалист по общественным отношениям «Дирекции безопасности дорожного движения» Роланд Румба, это номерной знак дирекция не выдавала и не несет ответственности за номера , выданные в других государствах.

В свою очередь, соответствует ли знак регистрационным документам на автомобиль, должна проверить полиция.

Старший специалист по общественным отношениям Госполиции Симона Гравите сообщиала TVNET, что машина зарегистрирована в другом государстве, и там, возможно, такие номера разрешаются.

Если бы латвийская полиция остановила этот автомобиль на дороге, проверила номер и технический паспорт, то, возможно, можно было бы наложить какой-нибудь штраф.

Фото: Читатель TVNET