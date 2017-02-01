В латвийском супермаркете продают мясо без срока годности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Raul.Perez.

Читательница TVNET озадачена - курица есть, маркировка есть, а вот срок годности отсутствует! Как теперь готовить ужин? Ситуацию комментирует представитель латвийской торговой сети.

Кристиана прислала в редакцию письмо: «30 января купила куриное филе в магазине Elvi в Кекаве. 31 января собралась готовить ужин и заметила, что на упаковке отсутствует срок годности продукта. Написано лишь «см. на упаковке». А на какой упаковке я могу посмотреть, если куриное филе находится в пластиковом кульке?».

Фото: Читатель TVNET

Для того, чтобы прояснить ситуацию, Русский TVNET связался с администрацией магазина ELVI.

Коммерческий директор ELVI Лайла Вартукаптейне прокомментировала: "В магазине ELVI в Кекаве курица продаётся как в пластиковых коробках с оригинальной маркировкой производителя, так и на развес, что позволяет покупателю самому выбрать необходимое количество продукта. В обязанности работников магазина входит маркировка как упакованного товара, так и товара, который продаётся на развес.

В данном случае работница магазина случайно распечатала маркировку, которая предназначена для курицы, продаваемой в упаковке производителя.

Именно поэтому на наклейке читательницы мы видим пометку "срок годности см. на упаковке". Конечно, в данном случае на ценнике должен был быть указан срок годности курицы.

Мы приносим свои извинения за недоставленные неудобства покупательнице и просим ее связаться с руководителем магазина ELVI в Кекаве для решения данного недоразумения".

А вы сталкивались с подобными ситуациями? Присылайте нам свои фотографии на novosti@tvnet.lv или chitateli@tvnet.lv!

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