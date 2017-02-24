«Я 16 лет за рулём, но такой беспредел вижу впервые»: по Риге ездит опасный «водитель от Бога»

Читатель Русского TVNET Андрей прислал видео, на котором запечатлено, как один из участников дорожного движения в последний момент решил развернуться через двойную сплошную и делает это с крайней правой полосы. Сам очевидец с иронией называет такого автомобилиста «водителем от Бога».

Читатель прокомментировал ситуацию на дороге, свидетелем которой он стал:

«Это произошло 10 февраля этого года, в районе Межциемс, на улице Сергея Эйзенштейна, если ехать в сторону Плявниеков.

У меня права на вождение автомобиля уже 16 лет, но ТАКОЙ беспредел, я вижу впервые! Очень жаль, что на видео не видно водителя и гос. номера».

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