Автохам в рижском дворе: «Тут тебе и газон, и детская площадка, и парковка...»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Chas Redmond

В рамках новой акции Русского TVNET «Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!» читательница Лариса прислала в редакцию фотографию, на которой запечатлёны автомобили, припаркованные на зелёной зоне у детской площадки.

Рижанка прокомментировала свой снимок:

«Это просто «3 в 1»! Тут тебе и газон, и детская площадка, и парковка... Интересно, почему их никто не штрафует?

Фотография сделана в выходной день на участке между домами 9 и 11 на улице Сенчу. В рабочий день там машины в три ряда иногда стоят.

А детскую площадку будут восстанавливать»?

Фото: Читатель Русского TVNET

Напоминаем, Русский TVNET запустил акцию «Автохам». Если у тебя есть обострённое чувство справедливости, мобильный телефон с камерой и ты считаешь, что латвийские водители могут быть более вежливыми, а агрессивное поведение на дорогах опасно не только для них самих, но и для остальных участников дорожного движения, включая пешеходов, наш новый проект «Автохам» именно для тебя!

Ждем фото или видео на адрес reporter@tvnet.lv или в личные сообщения на нашей cтранице в Facebook с пометкой «Автохам»:

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