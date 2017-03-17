«Автохам»: Рижанин стал свидетелем парковки «автомобильного бога»!

В рамках новой акции Русского TVNET «Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!» читатель, пожелавший остаться анонимным, прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлён автомобиль, припаркованный в достаточно необычном месте - прямо на развороте.

Очевидец прокомментировал присланные в редакцию фотографии:

«Недавно стал свидетелем парковки одного «автомобильного бога». Ранним утром, как видите, парковка у магазина Maxima на Мукусалас практически пустая.

Но один персонаж в спортивном костюме, видимо, решил, что для него этого места недостаточно,

и оставил свою машину на проезжей части, которая предусмотена для разворота. Здесь хорошо видны жёлтая линия и разделительный островок. Фотографии говорят сами за себя! Понедельник, 13 марта, 8:30 утра».

Фото: Читатель Русского TVNET

Фото: Читатель Русского TVNET

Напоминаем, Русский TVNET запустил акцию «Автохам». Если у тебя есть обострённое чувство справедливости, мобильный телефон с камерой и ты считаешь, что латвийские водители могут быть более вежливыми, а агрессивное поведение на дорогах опасно не только для них самих, но и для остальных участников дорожного движения, включая пешеходов, наш новый проект «Автохам» именно для тебя!

Ждем фото или видео на адрес reporter@tvnet.lv или в личные сообщения на нашей cтранице в Facebook с пометкой «Автохам»:

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Больше фотографий и видео «автохамов» можно посмотреть по ссылке:

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