Ход мыслей «свиней» - старый холодильник выброшу в ближайшие кусты

Холодильник, старая мебель, автодетали и другие отходы. Такой вид открывается в кустах у улицы Елгавас в Риге.

«Свиньи» не знали, что делать со старыми вещами, выкинули прямо на улице. Вы в курсе, что есть люди, которые готовые приехать за твоим старым холодильником и забрать его? Не будем столь ленивыми! Не превратим все кусты в Риге в свалки!



































































Aizvērt Холодильники и автомобильные детали на улице Елгавас TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







Портал TVNET начал ежегодную акцию, мы призываем оглядеться вокруг и сообщать о «людях-свиньях», чтобы сохранить природу в чистоте.

TVNET призывает присылать фотографии и видео с «работой свиней» на cukas@co.tvnet.lv, а еще лучше - поймать саму «свинью» за руку. К отсылаемым материалам нужно приложить время и место, где зафиксировано произошедшее.

Фото: TVNET

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