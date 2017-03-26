Ход мыслей «свиней» - старый холодильник выброшу в ближайшие кусты

Холодильник, старая мебель, автодетали и другие отходы. Такой вид открывается в кустах у улицы Елгавас в Риге.
«Свиньи» не знали, что делать со старыми вещами, выкинули прямо на улице. Вы в курсе, что есть люди, которые готовые приехать за твоим старым холодильником и забрать его? Не будем столь ленивыми! Не превратим все кусты в Риге в свалки!
Портал TVNET начал ежегодную акцию, мы призываем оглядеться вокруг и сообщать о «людях-свиньях», чтобы сохранить природу в чистоте.
TVNET призывает присылать фотографии и видео с «работой свиней» на cukas@co.tvnet.lv, а еще лучше - поймать саму «свинью» за руку. К отсылаемым материалам нужно приложить время и место, где зафиксировано произошедшее.
Фото: TVNETЕще по этой теме