Ход мыслей «свиней» - старый холодильник выброшу в ближайшие кусты

 

Фото: TVNET

Холодильник, старая мебель, автодетали и другие отходы. Такой вид открывается в кустах у улицы Елгавас в Риге.

«Свиньи» не знали, что делать со старыми вещами, выкинули прямо на улице. Вы в курсе, что есть люди, которые готовые приехать за твоим старым холодильником и забрать его? Не будем столь ленивыми! Не превратим все кусты в Риге в свалки!

Холодильники и автомобильные детали на улице Елгавас

Фото: Холодильники и автомобильные детали на улице Елгавас0

Портал TVNET начал ежегодную акцию, мы призываем оглядеться вокруг и сообщать о «людях-свиньях», чтобы сохранить природу в чистоте.

TVNET призывает присылать фотографии и видео с «работой свиней» на cukas@co.tvnet.lv, а еще лучше - поймать саму «свинью» за руку. К отсылаемым материалам нужно приложить время и место, где зафиксировано произошедшее.

Фото: TVNET

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