Читательница TVNET из Талси запечатлела «магический» столб в городе, у которого уже более года появляются мешки с мусором. Она прислала фотографии, которые показывают работу рук «свиней» в Талси как сейчас, так и в прошлом году. А в твоем городе происходит так же?

Мусорники довольно нерегулярно собирают сотрудники «Talsu namsaimnieks», которые указали, что отходы у столба «согласованы». Читательница TVNET рассказывает, что в июне прошлого года вела переписку с домоуправлением. Представители предприятия ответили, что дворника на этой территории нет, но один человек минимум раз в неделю отправляется собрать мусор из канав, а мешки, в которые он собран, оставляет для последующей уборки.

Фото: TVNET lasītājs

«Очевидно, этот порядок заметил кто-то другой, который теперь таким образом хочет избавиться от своего мусора. Сотрудник обещал в дальнейшем этот вопрос организовывать иначе - собранный мусор в этом месте не оставлять (тогда может и другие не будут этого делать) и чаще заботиться об уборке отходов», было написано в ответе.

Фото: TVNET lasītājs

К сожалению, мешки у столба продолжают появляться. «Сейчас ситуация снова вернулась на привычные рельсы, и после того, как растаял снег, столб снова оказался украшен как черными, так и «максимовскими» мешками, и об уборке, конечно, «Talsu namsaimnieks» давно забыл», - рассказывает читательница TVNET. Три мешка под столбом лежат уже более трех недель. Подобная ситуация наблюдается и в других местах города - люди оставляют отходы, чтобы их собрали другие.

Фото: TVNET lasītājs

Портал TVNET начал ежегодную акцию, мы призываем оглядеться вокруг и сообщать о «людях-свиньях», чтобы сохранить природу в чистоте.

Фото: TVNET lasītājs

TVNET призывает присылать фотографии и видео с «работой свиней» на cukas@co.tvnet.lv, а еще лучше - поймать саму «свинью» за руку. К отсылаемым материалам нужно приложить время и место, где зафиксировано произошедшее.

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