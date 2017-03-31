Один читатель TVNET, прогуливаясь с детской коляской в Верманском парке, заметил картину, от которой у него сжалось сердце.

«Прогуливаясь по Верманскому парку я заметил, как какой-то вандал решил сломать скамейку. Кто это делает? В центре города, где люди хотят жить спокойно. У меня от таких видов сердце сжимается» - пишет Венедикт.

В редакцию он прислал фотографии, на которых видна сломанная и опрокинутая скамейка. Читатель надеется, что Рижская дума вскоре ее отремонтирует.

Портал TVNET начал ежегодную акцию, призывающую осмотреться вокруг и пристыдить загрязнителей природы. Присылайте нам свои фотографии и материалы.

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