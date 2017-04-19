Автохам в Риге: Жилая зона? Пешеходы? Нет, не слышал!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / kishjar?

В социальной сети Facebook рижанка Анастасия опубликовала фотографию, на которой запечатлён автомобиль, припаркованный в неположенном месте. Чёрный Ford полностью преградил путь пешеходам.

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К сожалению, подобная манера парковки в столице достаточно распостранена.

Водитель, «бросивший» своё транспортное средство у самого въезда в жилую зону, видимо, даже не подумал о пешеходах.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напоминаем, Русский TVNET запустил акцию «Автохам». Если у тебя есть обострённое чувство справедливости, мобильный телефон с камерой и ты считаешь, что латвийские водители могут быть более вежливыми, а агрессивное поведение на дорогах опасно не только для них самих, но и для остальных участников дорожного движения, включая пешеходов, наш новый проект «Автохам» именно для тебя!

ЧИТАЙ НА TVNET: Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!

Ждем фото или видео на адрес reporter@tvnet.lv или в личные сообщения на нашей cтранице в Facebook с пометкой «Автохам»:

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