ФОТО: В Кенгарагсе на променаде устанавливают новый объект

Новый объект для рижан скоро появится на променаде в Кенгарагсе. Его установка уже началась.
В то время как продление занаменитого променада в сторону Дарзини займет еще достаточно много времени, вдоль существующего участка в эту субботу велись работы по облагораживанию территории: убирался мусор от снесенных когда-то огородов, делались новые посадки.
Судя по фото, присланным нам в редакцию, скоро там появится и новая детская площадка.
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNETЕще по этой теме