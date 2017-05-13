ФОТО: В Кенгарагсе на променаде устанавливают новый объект

Новый объект для рижан скоро появится на променаде в Кенгарагсе. Его установка уже началась.

В то время как продление занаменитого променада в сторону Дарзини займет еще достаточно много времени, вдоль существующего участка в эту субботу велись работы по облагораживанию территории: убирался мусор от снесенных когда-то огородов, делались новые посадки.

Судя по фото, присланным нам в редакцию, скоро там появится и новая детская площадка.

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

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