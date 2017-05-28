ФОТО: Рижане отправились в Добеле наслаждаться цветущей сиренью

В эти выходные в Добеле отмечают традиционный праздник сирени. В субботу в парке Петериса Упитиса было полно людей, приехавших насладиться красотой цветущих кустарников.

Хотя весна в этом году запоздала, сирень в Добеле уже расцвела, равно как и другие плодовые деревья. В субботу в городе проходил городской праздник, привлекший множество туристов из Латвии (особенно Риги), Литвы и Эстонии. Большая часть из них отправилась и в парк, где вечером был концерт классической музыки.

Смотрите фото, которые прислал нам читатель. Добавим, что в воскресенье торжества в Добеле продолжатся.

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET