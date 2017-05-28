ФОТО: Рижане отправились в Добеле наслаждаться цветущей сиренью

 

Фото: Читатель TVNET

В эти выходные в Добеле отмечают традиционный праздник сирени. В субботу в парке Петериса Упитиса было полно людей, приехавших насладиться красотой цветущих кустарников.

Хотя весна в этом году запоздала, сирень в Добеле уже расцвела, равно как и другие плодовые деревья. В субботу в городе проходил городской праздник, привлекший множество туристов из Латвии (особенно Риги), Литвы и Эстонии. Большая часть из них отправилась и в парк, где вечером был концерт классической музыки.

Смотрите фото, которые прислал нам читатель. Добавим, что в воскресенье торжества в Добеле продолжатся.

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR

reklama.vesti.lv

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете! Wo&Men

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете!

Возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса Wo&Men

Возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса

Звезда, за которой наблюдали несколько лет, внезапно пропала Hi-Tech

Звезда, за которой наблюдали несколько лет, внезапно пропала

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери Showbiz

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

Туризм

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CUSTOMER SERVICE MANAGER
CUSTOMER SERVICE MANAGER
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
RECRUITING SPECIALIST
RECRUITING SPECIALIST
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 