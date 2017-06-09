«Euro Park» оштрафовал водителя за стоянку вне рабочего времени; штраф аннулируют

 

Фото: Facebook

Пользователь социальной сети «Facebook» пожаловался, что припарковал автомобиль на стоянке «Euro Park» вне рабочего времени, однако получил штраф. Предприятие поясняет, что штраф был выписан из-за ошибки контролера, поэтому его аннулируют.

«Когда констатировал положенный на стекло чек, там же на стоянке по ул. Сколас, 7 я нашел и девушку из EuroPark. Я спросил у нее, почему выписан штраф, на что она мне ответила, что стоянка не оплачена. Я указал на рабочее время платной стоянки, на что она сказала, что работает недавно и полностью рабочее время стоянок не знает. Сказала, чтобы писал претензию», - поделился воспоминаниями мужчина.

Он указал, что проинформировал о произошедшем предприятие, которое пояснило, что нужно писать претензию, что и было сделано. «Я заполнил форму претензии и получил ответ, что ее рассмотрят в течение 15 рабочих дней. Значит, до 26-27 июня. В свою очередь на квитанции штрафа написано, что его нужно оплатить до 19 июня. В ином случае дело будет передано дальше. Поэтому, платить нужно в любом случае, если до 19 июня я не получу ответ», - рассказал мужчина.

Порталу TVNET на предприятии пояснили, что штраф был выписан из-за ошибки контролера. Заявление клиентов рассматриваются в письменном виде, поэтому его и попросили заполнить форму претензионной заявки. В конкретном случае клиент получит официальный ответ, что штраф аннулирован.

«Мы действительно сожалеем о сложившейся ситуации. Постараемся сделать все возможное, чтобы ни этот, ни другой добросовестный клиент не попали в подобную ситуацию», - отметила представитель компании Бригита Страздиня.


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