Путешествие в Вентспилс: Дюны, романтика, бесплатные парковки и нудистский пляж

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Raheel Shahid

Читательница Русского TVNET Татьяна в рамках нашего конкурса «Расскажи о своем маршруте выходного дня!» прислала заметки о своём родном городе Вентспилсе, который с каждым годом привлекает всё больше туристов не только из Латвии, но и из-за рубежа. Её маршрут по городу включает в себя отдых на дюнах, посещение смотровой башни, Южного мола, яхт-клуба и даже нудистского пляжа!

«Вентспилс с каждым годом становится все красивее и привлекает всё больше туристов. А вы бывали в Вентспилсе? Если нет, то обязательно посетите город, который больше всего понравится семьям с детьми», - начала свой рассказ она.

"У многих моих знакомых Вентспилс ассоциируется с Балтийским морем, именно поэтому свою заметку я хочу назвать "Приморское приключение". В рамках нашего виртуального путешествия мы посетим пляж, который украшает синий флаг.

Это свидетельствует о том, что морская вода и оборудованный пляж соответствуют международным стандартам качества окружающей среды.

Фото: Читатель TVNET

На пляже находятся площадки для детей разного возраста, также в этом году построили новую площадку для пляжного волейбола, есть площадка с тренажерами. Имеется душ, переодевалки, биотуалеты, стоят мусорные контейнеры.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото. Фото: Flickr / Toms Baugis

Пляж очень чистый с бархатистым светлым песком, можно позагорать в дюнах, высота которых достигает 9 метров.

Важно, что пляж могут посетить и инвалиды. Для удобства их перемещения сделаны специальные дорожки, а для полноценного отдыха - специальные платформы с прекрасным видом на побережье. Следует отметить и то, что прямо у входа на пляж есть бесплатная парковка, на которой отдыхающие могут оставить свои автомобили.

После посещения пляжа я советую отправиться на смотровую башню высотой 19 метров, которая расположена рядом с Южным молом. С башни открывается потрясающий вид - можно полюбоваться городом с высоты птичьего полёта. Правда воспользоваться биноклем бесплатно нельзя - это стоит 20 центов.

Фото: Читатель TVNET

После посещения башни советую прогуляться по Южному молу, залезть на рыбацкое судно, которое было построено в 1967 году, а в темное время суток красиво освещается. Важно, что и здесь для удобств посетителей оборудована бесплатная парковка.

Затем можно прогуляться по променаду до морских ворот. На променаде вас встретит большая морская корова, у которой обязательно нужно сфотографироваться. Очень увлекательно понаблюдать за тем, как могучее море бьется о скалы и как в порт заходят корабли. А по вечерам здесь можно полюбоваться закатом. Очень романтично!

Иллюстративное фотоИллюстративное фото. Фото: Flickr / Kārlis Dambrāns

Иллюстративное фотоИллюстративное фото. Фото: Flickr / Aivars

Следующее место, куда можно отправиться в рамках экскурсии по побережью Вентспилс, - яхт-клуб, в котором можно не только арендовать яхту, но и просто пообедать.

Мне также известно, что на море имеется зона для нудистов и зона для серферов. Это специально оборудованный для хранения и сушки серферского инвентаря пляж длиной 500 метров.

На протяжении всей прогулки вас будут встречать красивые цветочные скульптуры, ухоженный газон, кусты, деревья. Первое, на что вы обратите внимание, - то, что здесь очень чисто! Везде стоят мусорные баки, туалеты, скамейки. Всё, что я описала в своих заметках - лишь малая часть достопримечательностей, которые вы можете увидеть в нашем городе. Приезжайте и убедитесь в этом сами!", - написала она.

Напоминаем, в рамках конкурса «Расскажи о своем маршруте выходного дня!» Русский TVNET призывает делиться интересными туристическими направлениями, чтобы и другие читатели нашего портала могли узнать, что стоит посмотреть в родной стране, а также в соседних Литве и Эстонии. Самые интересные истории будут вознаграждены. . Главный приз конкурса - трехместная палатка COLEMAN CRESTLINE 3. Поощрительные призы — качественный туристический рюкзак The North Face и швейцарский нож Swiss.

ЧИТАЙ НА TVNET: КОНКУРС: Расскажи о своем маршруте выходного дня!

Ждем ваши описания интересных мест для посещения, фото или видео на адрес chitateli@tvnet.lv с пометкой «Конкурс». Важно, чтобы фото или видеофайл не превышал 10Mb (так он гарантированно до нас дойдет). И еще не забудьте указать в электронной почте свою контактную информацию, чтобы мы знали, как с вами связаться.


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