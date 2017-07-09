ФОТО: В центре Елгавы загорелся автомобиль; у пожарных вышла заминка

 

Фото: Е. Ильина

Днем в воскресенье, 9 июля, в Елгаве на ул. Лиела загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили Русскому TVNET очевидцы, на место происшествия оперативно прибыли два автомобиля Пожарно-спасательной службы (ГПСС), однако подобраться к автомобилю, из-под капота которого валил дым, так просто не удалось: сначала пожарные перепутали и поехали не в ту сторону, затем развернулись, но снова поехали не туда.

По словам свидетелей, в итоге сотрудникам ГПСС пришлось покидать автомобили и бежать за дом, чтобы установить визуальный контакт с местом возгорания. Обнаружив, где именно стоит загоревшаяся машина, пожарные сумели подъехать и потушить пламя.

На место происшествия прибыл и экипаж скорой помощи, которому, впрочем, тоже пришлось поплутать по елгавским улицам.


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