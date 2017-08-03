Пробка на ровном месте: С одной стороны копают, с другой - паркуются

Читательница TVNET Анда, которая сама назвала себя «расстроенной рижанкой, вынужденной добираться до места назначения бегом», рассказала о том, как практически на «ровном месте», отнюдь не в час пик, на узких улочках столицы может образоваться пробка - для этого достаточно чинить дорогу на одной стороне проезжей части, а на второй - припарковать внушительных размеров автомобиль.

Анда Риекстиня прислала в редакцию фотографии и свой небольшой рассказ.

"Приключения в 22 троллейбусе, который в 13:07 едет от улицы Лиенес в троллейбусный парк по Ганибу дамбис.

Выехать на улицу Чака было просто невозможно - с одной стороны улицы ремонтировали яму на проезжей части, с другой стороны какой-то «умник» припарковал свой грузовой Мерседес.

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Движение было затруднено в обоих направлениях более, чем на полчаса - 22 и 11 троллейбусу опаздывали", - рассказала очевидец транспортного затора.

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ЧИТАЙ НА TVNET: Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!

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