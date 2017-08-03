Пробка на ровном месте: С одной стороны копают, с другой - паркуются

Читательница TVNET Анда, которая сама назвала себя «расстроенной рижанкой, вынужденной добираться до места назначения бегом», рассказала о том, как практически на «ровном месте», отнюдь не в час пик, на узких улочках столицы может образоваться пробка - для этого достаточно чинить дорогу на одной стороне проезжей части, а на второй - припарковать внушительных размеров автомобиль.
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Анда Риекстиня прислала в редакцию фотографии и свой небольшой рассказ.
"Приключения в 22 троллейбусе, который в 13:07 едет от улицы Лиенес в троллейбусный парк по Ганибу дамбис.
Выехать на улицу Чака было просто невозможно - с одной стороны улицы ремонтировали яму на проезжей части, с другой стороны какой-то «умник» припарковал свой грузовой Мерседес.
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Фото: Читатель TVNET
Движение было затруднено в обоих направлениях более, чем на полчаса - 22 и 11 троллейбусу опаздывали", - рассказала очевидец транспортного затора.
Напоминаем, Русский TVNET запустил акцию «Автохам». Если у тебя есть обострённое чувство справедливости, мобильный телефон с камерой и ты считаешь, что латвийские водители могут быть более вежливыми, а агрессивное поведение на дорогах опасно не только для них самих, но и для остальных участников дорожного движения, включая пешеходов, наш новый проект «Автохам» именно для тебя!
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