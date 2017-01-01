Летевшая в Кёльн пассажирка Ryanair: «Сначала рейс задержали, а потом вернули в Ригу»

«Сначала наш рейс задержали на полтора часа, а потом, на полпути из Риги в Кёльн, куда мы летели, его и вовсе развернули. В итоге спустя три с половиной часа с того момента, как самолет должен был вылететь по расписанию, мы снова оказались в Риге», - рассказала пассажирка, летевшая рейсом Рига - Кельн FR3025 авиакомпании Ryanair.

Читательница Русского TVNET после каникул возвращалась на учёбу в Кёльн. Однако в аэропорту «Рига» и по пути в Германию её ожидали неприятные сюрпризы.

«Вчера практически на полпути развернули самолет Рига - Кельн FR3025 Ryanair. Такое решение было принято из-за того, что на борту «разбушевался» пьяный дебошир. Мало того, что изначально из аэропорта «Рига» самолет вылетел с опозданием на полтора часа (вместо 21:45 старт дали в 23:30), так ещё и в час ночи самолет опять приземлился в Риге. Самолет задержали без объяснения причин»,

- рассказала она.

«Я сидела в начале самолета, а агрессивный пассажир был в его конце, поэтому я не видела всех подробностей. Я не слышала криков, видела только как суетится экипаж. Остальные старались сохранять спокойствие - говорят, пьяный мужчина пытался завязать драку, кусался. Некоторые пытались его «скрутить». Непонятно, почему надо было разворачивать рейс и лететь назад, если до Кёльна было примерно такое же расстояние, как и до Риги? Не проще ли было всё-таки долететь до точки назначения и там с ним разбираться?» - недоумевает читательница.

По словам очевидицы, после приземления самолёта в аэропорту «Рига» в салон зашли представители полиции. Они вывели агрессивного пассажира и опросили свидетелей. После произошедшего самолет ещё 40 минут стоял на дозаправке, из салона никого не выпускали.

Спустя некоторое время, по словам девушки, рейс снова был направлен в Кёльн, где пассажиры из Риги приземлились около 7 утра.

«Еще один важный нюанс - я спросила у Ryanair в Твиттере, не желают ли они оплатить мне такси, т. к. из-за задержки я не успевала ни на один транспорт. Мне до сих пор не ответили», - добавила девушка.

Известно, что авиакомпания Ryanair совершает рейсы из Риги в Кёльн три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Время в пути - 2 часа 20 минут. Однако из-за непредвиденных обстоятельств пассажирам рейса FR3025 пришлось провести «в пути» около 9 часов.

Русский TVNET обратился в пресс-центр Ryanair для того, чтобы узнать, по каким критериям оцениваются все ситуации на борту, почему было принято решение вернуться в Ригу, а не продолжать движение в город назначения и полагается ли в таких случаях пассажирам, потерпевшим неудобства, компенсация.