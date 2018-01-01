Читательница: Муж продал квартиру и оказался должником СГД

«Хочу довести до всех об очередном беспределе Государственной службы доходов (СГД), - написала в Русский TVNET читательница. Муж продал квартиру и по незнанию оказался должником СГД. Оказывается, ему нужно было заплатить налог на прирост капитала».

Мужчина получил «письмо счастья» от бдительных налоговиков о долге и сразу заключил соглашение с СГД о рассрочке платежа. По словам читательницы муж платил регулярно и в срок, согласно составленному СГД графику. Но, несмотря на это его ждал еще один неприятный сюрприз.

"Супруг решил переписать машину и тут он узнал, что СГД поставило отметку о запрете на переписку еще в прошлом году не поставив его в известность.

То есть людей, которые добровольно все платят и выполняют договоренности еще и таким образом зажимают, - возмущается женщина. С человека хотят выжать все! А фирмы с тысячными долгами, выполняющими функцию «прачечных» никто не трогает, отметки о запрете на обеспечение имущества не ставит.

Нигде в Европе нет такого скотского отношения к налогоплательщикам которые исполняют договоренности.

Всех, кто имеют соглашения с СГД по выплате налогов, призываю проверить, а не стоит ли на имуществе отметки о запрете о которых вас не удосужились известить!".

В свою очередь

СГД на своей домашней страничке подробно рассказывает кто, когда и сколько должен платить налогов с прироста капитала.

В рамках налоговой реформы с 1 января 2018 года вступают в силу поправки к закону «О подоходном налоге с населения». Одна из них связана с декларированием дохода с прироста капитала и уплатой налога. В 2018 году меняется налоговая ставка и срок подачи декларации о доходах с прироста капитала. Если сделки с активами капитала будут начаты, но не завершены до 31 декабря 2017 года, для дохода с прироста капитала сохранится текущая налоговая ставка — в размере 15 %.

С 2018 года срок подачи декларации о доходе с прироста капитала будет зависеть от размера полученного в квартале дохода. Если общие доходы лица (резидента Латвии) от сделок с активами капитала в течение квартал превысят 1 000 евро, декларацию потребуется подавать раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за кварталом, в течение которого получены доходы с прироста капитала. В свою очередь, если общие доходы лица от сделок с активами капитала в течение квартала не будут превышать 1 000 евро, то декларацию потребуется подавать до 15 января следующего года.

Со следующего года к доходу с капитала, в том числе с прироста капитала, будет применяться налоговая ставка в размере 20 %. Рассчитанную налоговую сумму и в дальнейшем будет необходимо платить в бюджет в течение не позднее 15 дней с установленного законом дня подачи декларации о доходе с прироста капитала.

Например, если доходы лица от сделок с активами капитала в первом квартале 2018 года (январь – март) превысят 1 000 евро, то декларацию потребуется подать до 16 апреля 2018 года, а налог потребуется уплатить в бюджет до 2 мая. Однако, если доходы лица от сделок с активами капитала в первом квартале 2018 года составят меньше 1000 евро, то декларацию потребуется подать до 15 января 2019 года, а налог потребуется уплатить в бюджет до 30 января 2019 года.

Активами капитала являются:

акции, доли капитала, паи, инвестиции в товарищество и другие, установленные законом «О рынке финансовых инструментов» финансовые инструменты;

сертификаты инвестиционных фондов и другие обращающиеся ценные бумаги, удостоверяющие участие в инвестиционных фондах или в приравниваемых к ним совместных инвестиционных предприятиях;

долговые инструменты (долговые расписки, инвестиционные сертификаты, выпущенные коммерческими обществами краткосрочные долговые инструменты) и другие денежные инструменты, которые котируются на денежных рынках;

недвижимая собственность (включая право приобретения недвижимой собственности);

предприятие в понимании Коммерческого закона;

объекты интеллектуальной собственности;

инвестиционное золото и другие драгоценные металлы, объекты сделок на валютной или товарной бирже.

Прирост капитала определяется путем вычета из цены отчуждения актива капитала стоимости приобретения и стоимости инвестиций в актив капитала в течение периода держания актива капитала.