2016 в Латвии: Отставка политиков, неразбериха в СГД, болезнь президента и подсчёт убытков от оккупации...

 
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ЯНВАРЬ: недуг президента, проверка Рижской думы и спортивные достижения

Фото: Evija Trifanova / LETA

2016 год пронесся стремительно и был крайне непростым с точки зрения политических, общественных и экономических процессов в Латвии. Болезнь президента, поиск главы СГД, споры из-за закона о микропредприятиях, забастовки медиков... Мы предлагаем вспомнить вам, о чем писал Русский TVNET в последние 12 месяцев.

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А чем вам запомнился 2016 год? Поделитесь своими мыслями в комментариях!

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ЯНВАРЬ: недуг президента, проверка Рижской думы и спортивные достижения

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