2016 в Латвии: Отставка политиков, неразбериха в СГД, болезнь президента и подсчёт убытков от оккупации...

2016 год пронесся стремительно и был крайне непростым с точки зрения политических, общественных и экономических процессов в Латвии. Болезнь президента, поиск главы СГД, споры из-за закона о микропредприятиях, забастовки медиков... Мы предлагаем вспомнить вам, о чем писал Русский TVNET в последние 12 месяцев.
- Семейные врачи договорились не пользоваться системой э-здоровья 21 октября 2016 г.
- Дж. Байден: Балтийские страны «смертельно напуганы» Россией и Д. Трампом 2 сентября 2016 г.
- Премьер: визит Байдена устраняет опасения в связи со словами Трампа о странах Балтии 23 августа 2016 г.
- Сегодня в Латвию прибудет вице-президент США Джо Байден 23 августа 2016 г.
- Оппозиция призывает Ушакова взять на себя ответственность за работу департамента сообщения 16 августа 2016 г.
- Рижский мотор-музей за первый месяц после реконструкции посетили 26 тыс. человек 5 августа 2016 г.
- Сотрудники KNAB наведались в Департамент сообщения РД 16 июня 2016 г.
- Белевич подал в отставку, Кучинскис осудил его за ложь 10 июня 2016 г.
- Скандал с Белевичем: премьер попросил KNAB ускорить расследование 9 июня 2016 г.
- Президент и премьер ждут от Белевича разъяснений по поводу его возможного лечения в обход очереди 8 июня 2016 г.
- Сигулдская дума выплатите семье, в которой родилась тройня, пособие 3 мая 2016 г.
- Первые беженцы спустя месяц «рассекретились» и рассказали, почему выбрали Латвию 19 марта 2016 г.
- В Видземской больнице родилась тройня 22 февраля 2016 г.
- Первые беженцы: семьи осознают, что приехали именно в Латвию, а не на перевалочную базу 6 февраля 2016 г.
- Латвийская скелетонистка стала чемпионкой мира среди юниоров 23 января 2016 г.
- Латвийские туроператоры до середины февраля прекращают чартерные авиарейсы в Хургаду 12 января 2016 г.
- Туроператоры решают, продавать ли поездки в Хургаду 9 января 2016 г.
А чем вам запомнился 2016 год? Поделитесь своими мыслями в комментариях!
- ЯНВАРЬ: недуг президента, проверка Рижской думы и спортивные достижения
- ФЕВРАЛЬ: Беженцы, решение судьбы цирка, преступления педофила
- МАРТ: Инциденты 16 марта, беженцы, взятки и лечение рака
- АПРЕЛЬ: Инициативы, аферисты, запрет «РТР» и 60 гр. кокаина
- МАЙ: Ущерб от оккупации, зарплаты педагогов и уголовные процессы в СГД
- ИЮНЬ: Скандал с Белевичем, смертельные ДТП и проверка в банках
- ИЮЛЬ: Нравственное воспитание, возврат налогов и королева Елизавета
- АВГУСТ: Центр госязыка, Байден и заместитель Медведева в Риге
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- ОКТЯБРЬ: Обыск Труксниса, скандальный ремонт Барона и «грязные» авто
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