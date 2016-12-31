2016 в Латвии: Отставка политиков, неразбериха в СГД, болезнь президента и подсчёт убытков от оккупации...

Фото: Evija Trifanova / LETA

2016 год пронесся стремительно и был крайне непростым с точки зрения политических, общественных и экономических процессов в Латвии. Болезнь президента, поиск главы СГД, споры из-за закона о микропредприятиях, забастовки медиков... Мы предлагаем вспомнить вам, о чем писал Русский TVNET в последние 12 месяцев.