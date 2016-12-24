Что жители Латвии желают себе и окружащим в новом году?

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Хоть природа и не радует нас погодой, напоминающей зарисовки из кинофильма «Морозко», рижане уже несколько недель пребывают в предпраздничной суете и счастливом ожидании зимних праздников. Русский TVNET поговорил с латвийцами и узнал, какие пожелания они приготовили для своих родных и близких, соседей, приятелей и остальных жителей Латвии.

Многие произносили традиционные: «Счастья, здоровья», ведь это, по их словам, самое главное. Некоторые признавались, что без доли удачи многое в современной жизни просто невозможно, другие подчёркивали, что в новом году и в целом по жизни немаловажно находиться в гармонии с собой и окружающими. Конечно, не обошлось и без пожеланий улучшения материального благосостояния...

Дорогие читатели, а что вы планируете пожелать своим близким и самому себе в канун Рождества и Нового года? Напишите об этом в комментариях!

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