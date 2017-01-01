TOP-10 событий в Латвии. Оглянемся: чем запомнился високосный 2016-й

Фото: TVNET

Согласитесь, 2016 новый год мы встречали с неспокойным сердцем. Если помните, страна вступила в 2016-й с правительством, которого уже, по сути, не было. Да и ситуация с кандидатурой нового премьера не была прояснена - по крайней мере нам, простым жителям. Ждали, чем обернется натиск беженцев для нашей маленькой страны: вот-вот должны были принять первые десятки (или сотни?) попавших в беду людей... Мы прожили эти 12 месяцев - уже с новым премьером, с беженцами и еще массой проблем, которые перешли к нам в наследие от предыдущих лет и возникли уже в этот, високосный, год. Взглянем назад, вспомним, чем жила Латвия и мы в ней.