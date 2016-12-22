Со следующего года в персональных кодах не будет личных данных

 

Фото: Lita Krone / LETA

С 1 июля следующего года новорожденным будет присваиваться новый персональный код, в котором не будет информации о дате рождения. Об этом пишет портал skaties.lv.

Тем временем люди, которым уже присужден персональный код, на добровольной основе после 1 января 2017 года смогут просить предоставить им новый персональный код без указания даты рождения. Таким образом, впредь персональные коды не будут связаны с датой рождения.

Новый персональный код будет состоять из одиннадцати цифр.

Первые цифры персонального кода будут неизменными – это будет комбинация цифр «32», а остальные девять будут случайными - от 0 до 9, сгенерированные компьютером по особому алгоритму.

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Как ранее в интервью радио Baltkom указала представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Лаура Лайва, комбинация цифр «32» была единственной уникальной комбинацией, которые еще не использовались другими учреждениями.

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«Эта единственная уникальная комбинация, которая была свободна, так как многие учреждения, такие как Служба госдоходов использует комбинации из 11 цифр. Также подобные комбинации значятся и в регистрах различных предприятий. Нам нужно было, чтобы код был уникальным и чтобы каждый, кто видел впереди цифру 32, понимал, что это персональный код», - отметила Лайва.

В УДГМ также указывают, что тем людям, кто со следующего года захочет изменить свой персональный код, нужно будет впоследствии менять все документы, в которых он фигурирует.


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