Подросток из Салацгривы нашелся: мама рассказала, где он пропадал

 

Фото: Фото из архива героев

Хорошие новости! 17-летний Юрис - житель Салацгривской волости , который, по словам родных, вчера, 20 декабря в период с 9:00 до 12:00 вышел из своего дома и сутки не возвращался, найден! Он жив, здоров, и с ним все в порядке, сообщает Bezvests.lv.

Семья Юриса благодарит всех, кто активно делился информацией и помогал искать, и просит прощения за невольную ложную тревогу. Чтобы избежать недомолвок и кривотолков, мама парня решила рассказать, что же на самом деле произошло:

- Мой сын Юрис - крепкий и выносливый парень, спортивного телосложения, живем мы в сельской местности и он никогда не рос в тепличных условиях, закалял свой характер: помогал по хозяйству и дома, и в соседних хозяйствах, подрабатывал и на стройке, и ухаживал за скотом. На все руки мастер.

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Вот и сейчас решил проверить свою выносливость - сможет ли один прожить несколько дней в лесу. Выдержит ли? Дождался каникул, чтобы не пропускать школьные занятия, взял с собой необходимый для выживания в лесу минимум, и даже оставил дома записку в одно предложение:«Я вернусь».

Вот только

подробностей, куда парень направляется, где собирается жить и когда вернется, в записке указано не было, поэтому в семье забеспокоились

и, не дождавшись его к ночи, подняли тревогу. Тем более, что ни денег, ни документов, ни мобильный телефон Юрис с собой не взял. Раньше таких опытов по выживанию в природных условиях парень не проводил, вот семья и заволновалась - обратились в полицию и в Bezvests.lv. Мама и сама отправилась искать сына в ближайший лес и... встретила его на одной из тропинок, когда он спокойно шел за водой, чтобы приготовить еду.

Чтобы не расстраивать родных, эксперимент по выживанию в природных условиях в зимнее время Юрису пришлось прервать, хотя он чувствовал в себе силы еще несколько дней провести в лесу.

Но в этом случае подвела коммуникация: «Если бы мой сын указал в записке, куда именно отправляется и с какой целью, или взял бы с собой мобильный телефон, мы бы так не беспокоились, а так пришлось поднять на ноги всю Латвию. Хорошо, что попались такие отзывчивые люди из команды Bezvests.lv, которые выслушали меня и согласились помочь - быстро распространили объявление о розыске сына и поддержали меня морально!- рассказывает мама Юриса.

- Было бы очень хорошо, если бы на примере нашей семьи другие родители и подростки сделали выводы:

о своих планах лучше заранее сообщать своим близким, максимально подробно. Тогда они будут спокойны и своим излишним беспокойством не помешают воплощению каких-то важных дел».

В наше неспокойное время, когда то и дело появляются объявления о розыске пропавших без вести, и правда не помешает лишний раз информировать родных о своих планах. Ради собственной безопасности и чтобы сберечь нервы друзей и членов семьи.

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