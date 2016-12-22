Депутат о просроченных продуктах для бедняков: я сам ем просроченный хлеб

Если продукты с истекшим сроком годности можно употреблять в пищу, то стоит задуматься о существующей системе в отношении срока годности продуктов. Об этом заявил на радио Baltkom заместитель председателя фракции Союза «зеленых» и крестьян, член комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Ингмар Лидака.

«Мы часто видим просроченные товары, например, просроченный хлеб. Его даже в магазине продают. Пониженная цена. Я сам покупаю просроченный хлеб. Не в финансовых целях, а потому, что люблю немного черствый хлеб. Так что надо думать, насколько они обосновано указаны», - заявил Лидака.

Депутат считает, что

Министерство охраны среди и регионального развития должно следить за тем, влияют ли просроченные продукты на здоровье людей.

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«О влиянии на здоровье должно следить министерство среды. Но сроки годности уже предупреждают, есть ли риски на здоровье», - сказал он.

Напомним, в Брюсселе прошли дебаты о создании единой платформы или регулы, которая в корне изменит существующую систему в отношении срока годности продуктов.

Планируется, например, разработать регламент, который позволял бы распространять отдельные продукты с истекшим сроком годности среди малообеспеченных слоев населения.

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