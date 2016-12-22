Сейм утвердил Калниньша командующим НВС

Леонид Калниньш
 

Леонид Калниньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

Сейм утвердил сегодня генерал-майора Леонида Калниньша на должности командующего Национальными вооруженными силами (НВС).

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За его утверждение проголосовали 88 депутатов, против - ни один, воздержавшихся тоже не было.

Калниньш служил начальником Объединенного штаба НВС с августа текущего года, а в НВС служит с 1997 года. В 2006 году был заместителем командующего латвийским контингентом в Ираке.

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Прежний командующий НВС Раймонд Граубе летом объявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.

Командующий НВС утверждается на должности сроком на четыре года Сеймом по предложению президента Латвии и рекомендации Министерства обороны.

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