Сейм утвердил Калниньша командующим НВС

Сейм утвердил сегодня генерал-майора Леонида Калниньша на должности командующего Национальными вооруженными силами (НВС).
- Президент хвалит опыт Калниньша в НВС 1 декабря 2016 г.
За его утверждение проголосовали 88 депутатов, против - ни один, воздержавшихся тоже не было.
Калниньш служил начальником Объединенного штаба НВС с августа текущего года, а в НВС служит с 1997 года. В 2006 году был заместителем командующего латвийским контингентом в Ираке.Еще по этой теме
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