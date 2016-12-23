Беженцы в Латвии: нам не жить друг без друга?..

Недавно журналисты TVNET вернулись из Греции — в Афинах и на островах Лесбос и Хеос они побывали в переполненных лагерях беженцев. Разговаривали с людьми, которые спасаясь от войны и бедности бегут из стран Африки и Ближнего Востока в Европу. Сотни из них уже очень скоро окажутся в Латвии. Русский TVNET в Риге встретился с латвийцами, озабочеными судьбами беженцев и отношением к ним нашего общества.

...Выходцам из Сирии, Ирака, Афганистана, Алжира месяцами живущим в палатках или вагончиках, греческая зима кажется очень суровой, на родине климат другой, у них там теплее. О Латвии большинство из этих людей не слышали, но некоторые знают: там еще холоднее.

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Шутка кого-то из депутатов латвийского Сейма, что, мол, северный климат и наша бедность Латвию от наплыва беженцев спасут, оказалась справедлива лишь отчасти. Счет пока что идет на десятки и сотни людей, прибывших по программе перемещения беженцев. Многим из них страна наша явно не нравится.

По программе перемещения беженцев Латвия приняла пока лишь 154 человека, но часть беженцев, решением Управления по делам гражданства и миграции уже получивших официальный статус и документы, уехали за пределы страны — в основном, в Германию.

Теперь они возвращаются, выяснив, что популярные в мигрантской среде сказки «про рай для беженцев» не соответсвуют действительности, и что в Германии они могут жить и работать лишь на положении нелегалов.

Не секрет, что мы знаем о беженцах и выходцах из арабских стран не больше, чем они знают о нас. Стереотипы, недоверие, страх и враждебность по отношению к чужакам - так можно описать отношение значительной части латвийского общества. Ничего хорошего от них местные тоже не ждут. А с каждым новым терактом, негативной новостью или ЧП в обществе нарастает волна враждебности по отношении к беженцам. Но нравится это кому-то или же нет, нам придется менять свои представления.

Итоговая пресс-конференция проекта. Слева - руководитель проекта Лилита Калная. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Именно этого исходила Лилита Калная, руководитель «Общества друзей Мазирбе», затевая вместе с единомышленниками проект с длинным названием «Поможем соискателям убежища познакомиться с нами, а нам - с ними!»

Идея была простой: вывезти обитателей центра для соискателей убежища в Муциниеки за пределы центра, показать им свои родные края - Мазирбе, Колку, Рою, Дундагу. При этом не ограничиваться экскурсией, а организивать встречи детей из семей беженцев с нашими школьниками.

...Идея была простой, но потребовала организационных, административных и креативных усилий многих людей. И вопрос «Зачем вообще это надо?» звучал не однажды... Между прочим, участвовать в первой поездке сначала выразили немногие... всего лишь один человек записался. И опровержений после публикаций в региональных СМИ чиновники от организаторов требовали - мол, все не то про беженцев рассказываете...

Очень искренне и деятельно участвовали в проекте люди в Курземском регионе - директора школ, учителя, представители самоуправлений, гиды. Обо всем этом Лилита Калная рассказала на итоговой пресс-конференции, состоявшейся накануне Рождества. Доброжелательно, гостеприимно и сердечно принимали гостей в Курземе - в Колке, например, школьники встречали их духовым оркестром. А в Дундаге предложили провести совместный урок с местными второклассниками, это учителя придумали.

Неоценимую помощь оказали сотрудники центра в Муциниеки, наиболее активные участники поездок. Кстати, один из них - сирийский журналист Гасан - известие о том, что ему присвоен официальный статус, дающий право на работать в Латвии, получил во время очередного путешествия

. Непростая задача выпала и на долю переводчиков, ведь многие из прибывших к нам из арабских стран людей не знают не то что латышского языка, но и английского языка.

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Впрочем, всякое бывало... Как-то раз в поездке беженцы отказались выходить из автобуса и потребовали... немедленно везти их обратно, в Муциниеки, причем без какого-то явного и понятного организаторам повода. О чем-то они шумно переговорили и - с подачи всем недовольной семейной пары - заявили: «Ничего не хотим, везите нас обратно!..» Разность ментальностей, трудности понимания и трудности перевода сказывались не раз...

В пресс-конференции, проходившей в общинном доме евангелически-лютеранской церкви Лютера, участвовали и единомышленники, помогавшие проекту Лилиты.

Поэт и переводчик Маргита Гайлите беженцев может понять, как никто другой. Ведь каково оказаться на чужбине без крова, без перспектив и средств к существованию ей известно не понаслышке. Маргите было всего четыре года, когда ее мама с детьми оказалась в Германии...

Поэт и переводчик Маргита Гайлите (слева) - на итоговой пресс-конференции проекта "Общества друзей Мазирбе". Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Говорили в тот день не только об итогах, но и о проблемах. Ведь Латвия взяла на себя обязательства принять по программе перемещения беженцев не менее 500 человек.

Возможно, не все знают, что наша страна согласилась принимать только семьи беженцев - то есть родителей с детьми. На этапе переговоров с ЕС на этом условии твердо настаивали представители официальных латвийских церквей.

Семье проще рассчитывать на поддержку и помощь, у семейных людей больше стимулов интегрироваться и налаживать жизнь на новом месте.

Немногие знают, что в Швеции, например, уже сложилась чрезвычайно сложная для социальных служб страны ситуация. Ведь из 160 тысяч беженцев, временно размещенных в стране, почти 35 тысяч - это дети, подростки и юноши, прибывшие без родителей. Хоть

Швеция дает кратковременное пристанище всем, кто смог добраться до страны и пересечь границу, требования к тем, кто хочет в стране оставаться легально, стали более жесткими, а тех, кто не захочет или не сможет вписаться в здешний образ жизни, ждет депортация.

Лилита Калная считает успешным проект, профинансированный министерством культуры и реализованный в рамках программы развития гражданского общества и налаживания межкультурного диалога. И наверняка будет участвовать в новых конкурсах. Она убеждена в том, что Латвия уже достаточно много получила от своего членства в ЕС. И это наш долг - выполнять взятые на себя обязательства.

Ведь беженцы с Ближнего Востока в Европе уже есть, и ни они, ни мы не не виноваты в том, что их жизни и дома разрушены войной.

Но проблему беженцев надо как-то решать. В том числе и Латвии, имеющей обязательства перед ЕС. Значит, всем нам предстоит сосуществовать с людьми не понятной и не близкой нам культуры, иных традиций. Госпожа Калная привела лишь один пример, очень эмоциональный.

...Обитатели центра «Муциниеки» вправе покидать свою территорию. Но стараются лишний раз этого не делать. Ведь когда они едут в город, в автобусе на них часто направлены взгляды... не очень-то доброжелательные. Когда по телевизору видишь - очередной теракт в Берлине, а свой в автобус заходишь - и тут они сидят, закутаны в хиджаб... Но вот малыш, сидя на коленях своей восточной мамы, как-то раз вдруг запел... по-латышски. Моментально изменились лица, только что мрачные, заулыбались попутчики, развеселились пассажиры!..

Такой вот эпизод рассказали недавно Лилите. Вроде бы мелочь... Но есть стимул продолжать начатое. В новых проектах предстоит учесть многие уроки первого опыта сотрудничества.

Например, надо привлекать в проекты побольше мужчин. Ведь у восточных женщин вызывает недоумение, что всем у нас командуют женщины: директора школ, гиды, организаторы проекта - сплошь женщины!..

Есть также намерение к новым проектам привлечь кого-то из соотечественников беженцев новой волны, так или иначе оказавшихся в Латвии и живущих здесь какое-то время. Ведь вместе с ними планировать, что показать и что именно важно и интересно понять в местной жизни людям из стран арабского мира будет значительно легче.