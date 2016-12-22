К концу года настроение жителей Латвии улучшилось

К концу года с приближением рождественских и новогодних праздников настроение жителей Латвии улучшилось, показал новейший опрос «Латвийский барометр Baltic International Bank».

По сравнению с октябрем в ноябре на 3 пункта улучшились оценка прогнозов на будущее, на 2 пункта - оценка настоящего и оценка общего настроения.

Оценка общей ситуации за месяц улучшилась на 8 пунктов (с -33 до -25), оценка изменений экономического положения Латвии повысилась с -29 до -23 пунктов.

Прогнозы материального положения семьи повысились на 2 пункта - с +4 в октябре до +6 в ноябре.

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Однако жители еще более пессимистично оценивают возможности найти хорошую работу в Латвии - эта оценка за месяц снизилась с -38 до -42 пунктов.

Опрос «Латвийский барометр Baltic International Bank» проводится ежемесячно.

Полные результаты опроса с комментариями экспертов будут опубликованы 27 декабря.