Гражданка Латвии из Лондона: за помощь семье я получила штраф от СГД 20 тыс евро

Со Службой государственных доходов (СГД) могут столкнуться не только жители Латвии, но и латвийцы, которые живут за пределами государства. Об этом в своем письме к СМИ рассказала проживающая в Лондоне гражданка Латвии Светлана, которая регулярно отправляет деньги родственникам.

«Раньше государство это принимало, но сейчас все изменилось. Отправлять хоть 100 евро в Латвию, после оплаты налогов, например, в Великобритании, а потом платить еще 23% в Латвии – это очень нечестно, но это решение СГД прямым образом затрагивает не только мое желание помочь семье, но и других граждан Латвии заграницей», - пишет Светлана.

По ее словам,

проживающие за пределами Латвии граждане перечисляют на родину, согласно данным Банка Латвии, почти 600 миллионов евро в год,

таким образом регулярно пополняя валовой продукт латвийской экономики в среднем на 2,5% – 3,7%.

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«Важно отметить, что оставшиеся в Латвии получатели денег не всегда являются прямыми родственниками, ведь обычно именно работоспособные родители работают заграницей, а в Латвии счет в банке есть, например, у брата или отца, а деньги на этот счет отправляются для бабушки или несовершеннолетних детей, которые не имеют свое собственного счета. Счета могут быть заморожены, например, в рамках процесса неплатежеспособности или долгов по быстрым кредитам, или человек по состоянию здоровья сам не может дойти до банкомата», - рассказывает она.

Светлана отметила, что и свои деньги отправляла тем членам семьи у кого есть счета в банке.

«И мои родственники часто находились в больнице и приходилось отправлять деньги другому родственнику, чтобы тот мог снять деньги с банкомата и передать по назначению», - пишет она.

По словам гражданки Латвии,

к сожалению, на данный момент подобная практика перечисления денег под угрозой.

«Это объясняется тем, что СГД ввело определенные коррекции, которые ставят под угрозу эти 2-3% от валового продукта Латвии, ведь теперь оказание помощи моей семье и подобные перечисления с зарубежных стран подвержены налогообложению. Я, перечисляя деньги в Латвию, «попала» два раза: в первый раз, когда СГД всеми силами пыталось наложить максимальный штраф, и второй раз, когда моя двоюродная сестра сама не смогла своевременно оспорить наложенный СГД штраф, а я не смогла ей помочь из Лондона», - рассказал Светлана.

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«Следует упомянуть и то, что в момент, когда была возможность констатировать факт применения штрафа, расчет СГД оказался не только неправильным по сути, но и сама Служба Государственных доходов могла отменить ошибочно рассчитанную сумму штрафа за перечисления самым близким родственникам – ничего не произошло. Наоборот – СГД делало все возможное, чтобы оставить в силе ошибочный расчет», - отмечает она.

Светлана пишет, что в результате у нее есть заключение Министерства Финансов, в котором приводится цитата закона о том, что

перечисления родственниками до третьей степени не облагаются налогами.

«Но на практике сумма расчета вместе со штрафами составила более 20 000 евро. Не буду отрицать того, что сумма копилась несколько лет и большую часть суммы составляет штраф, но действительно ли я заслуживаю штраф за помощь своим родственникам? Должна ли я, после оплаты налогов в Великобритании, еще раз платить налоги в Латвии, которая сама не способна содержать своих жителей? Министерство финансов мне объясняет, что за деньги, перечисленные родственником третьей степени, платить налоги в Латвии не надо. Также налог не следует платить с денег, полученных от родственника четвертой степени, которые предназначались для лечения», - рассказывает она.

При этом

Светлана подчеркивает, что в СГД нет возможности ничего доказать.

«Они добились того, что моя больная двоюродная сестра не смогла своевременно оспорить данное абсурдное решение, и теперь началось взыскание долга от больного человека без дохода. Действительно ли это является результатом продуманного на государственном уровне аудита? По телефону СГД утверждало, что ничего плохого аудит не сулит, и мне и моим родственникам ничего не угрожает, но я так и не получила статус третьего лица во время аудита, что лишило меня возможности жаловаться или подавать дополнительные документы. Я получила обещание о том, что все будет хорошо, но вопреки моей заинтересованности в позитивном решении СГД и активному участию в аудите СГД, я не могла помочь своей двоюродной сестре», - пишет Светлана.

По ее словам, результат аудита является тяжелым последствием дополнительного налога на отправленные в Латвию деньги, и другие нерезиденты также могут столкнуться с подобной ситуацией.

«Расчет СГД внушителен, и, естественно, на данный момент предотвращает любую попытку оказания помощи членам моей семьи ведь перечислять хотя-бы по 100 евро в Латвию после уплаты налогов в Великобритании и дополнительной уплаты налога в Латвии (23%) – это непосильно для меня. Данное решение СГД напрямую затрагивает мои интересы по оказанию помощи моей семье. К тому же, и я указала на это СГД, наложенные штрафы за уже перечисленные деньги также ложатся на мои плечи, но деньги я перечислять не могу по причине того, что и эти деньги будут «облагаться» налогом – будет новый расчет – образуется бесконечная налоговая карусель, и мы становимся своеобразными заложниками системы СГД», - отмечает она.

Светлана подчеркивает, что образуется двойное налогообложение, что значит то, что проживающим заграницей легче прекратить отправку денег в Латвию, чем рисковать подвергнуть семьи подобным штрафам для «утоления аппетита СГД».