«Если кажется, что ничего хорошего нет, то его нужно делать!»

Русский TVNET пообщался с людьми, которые в течении года мелькали в новостных лентах, для того, что поздравить их с Рождеством и Новым годом, а также передать их поздравления и пожелания вам, нашим уважаемым читателям!

Фото: LETA

«Хочу пожелать всем жителями Латвии уметь услышать и понять друг друга, подать руку ближнему. Мы давно заслужили взаимного доверия. Нам надо создавать для наших детей Латвию, в которой мы можем положиться друг на друга. Счастливого Рождества и Нового года!»





Фото: LETA

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«Радостного Рождества и счастливого Нового года!»









Фото: LETA

«Желаю всем спокойствия, безопасности, достижений и предприимчивости!»





Фото: LETA

«Желаю, что бы праздники и следующий год были спокойными для всех нас.

В последнее время у нас слишком много беспокоимся о происходящем. Поэтому спокойствие - это самое главное сейчас.

Это приведёт и к хорошему здоровью, к тому, что мы сможем больше времени проводить со своими родными, близкими и любимыми людьми».





Фото: LETA

«Желаю, чтобы у всех были белые и счастливые праздники!»









Фото: LETA

«Пусть каждый день в новом году был полон счастья! Наши клиенты дисциплинированы и пунктуальны, желаем им быть такими и в следующем году!»





Фото: LETA

«Рижский русский театр имени Михаила Чехова поздравляет всех c Наступающим и желает в новом году добрых вестей, уюта и гармонии!»





Фото: TVNET

"Когда нам становится за 30, мы перестаем ухмыляться, слыша фразу «Этот год был непростой» в новогоднем обращении. Начинаем понимать, что простым ничего не бывает. Не то, что год – каждый день становится сложным. Начинаешь вдруг смотреть на происходящие события не просто, как на новости, а как на происшествия. Начинаешь невольно сопереживать – плохому и хорошему.

Начинаешь замечать, что плохого – больше. В какой-то момент перестаешь ждать 31 декабря.

Приученный к тому, что уходящий год неотвратимо собирает жатву под конец, жмуришься и надеешься, что в этот раз ничего не произойдет. А оно происходит. Каждый раз происходит. Перестаешь верить в то, что следующий год будет поспокойнее. Знаешь: он не будет поспокойнее.

Я с завистью смотрю на свою маму. Я знаю, что она за свою жизнь пережила и пересмотрела столько всего, сколько мне близко не снилось. Я не буду это перечислять и конвертировать в буквы – это ее, личное. Она родилась очень давно, а постареет еще очень нескоро.

Когда я смотрю на маму, я понимаю, что все в жизни можно пережить.

Каждый год, ближе к 30 декабря, моя мама вытаскивает из подвала елочные игрушки. Старые: те, которые еще мы с бабушкой вешали на елку, когда я был маленьким. Каждый год докупает новые. И украшает елку. Для себя. Делает оливье, селедку под шубой, накрывает стол красивой скатертью. Слушает обращения президентов. Потом смотрит новогодний огонек. Это все – не картинно, не для того, чтобы доказать и показать. Это все - для себя.

Она не забывает все то, плохое, что ей приносили предыдущие годы. Она просто прощает их за это. Она не дура – далеко не дура: она не думает, что следующий год будет лучше. Она просто не думает об этом. Она каждый год 31 декабря наряжает елку, кладет туда подарки и накрывает стол. Пока это продолжается, я считаю, что все в мире не так уж плохо. Для меня это – островок стабильности и рассудительности.

Через несколько дней я опять поеду к маме за своим подарком. Потом мы сядем за стол и послушаем президентов. Потом мы поговорим о всем хорошем, что было в 2016.

Потом шагнем в 2017 и будем искать хорошее там. Искать и делать. Просто, если кажется, что ничего хорошего нет, то его нужно делать.

Это не так сложно, как кажется. С наступающим!"



