Медики: в латвийских больницах скоро будет некому принимать роды

В скором времени в латвийских больницах будет некому принимать роды, прогнозируют специалисты. Из-за низких зарплат в стационарах, медики уходят в амбулаторный сектор, где нагрузки меньше, а зарплаты втрое выше. В Минздраве собираются поднять их с нового года, но этого будет недостаточно, говорят гинекологи. Но действительно ли зарплата является причиной того, что они не хотят работать в больницах?

Не только региональным больницам, но и Рижскому роддому все труднее найти гинекологов и акушеров. В столичном родильном доме, к примеру, не хватает четырех специалистов.

«Дежурят недипломированные врачи, резиденты. Конечно, они работают под присмотром команды старших врачей, это нормальная организация работы. Но я знаю, что есть больницы, где резиденты дежурят на месте и им помогают семейные врачи», — рассказывает главврач Рижского роддома Даце Резеберга.

Еще по этой теме

Причина, по которой нехватка специалистов по родовспоможению становится все более острой — низкие зарплаты, совершенно не мотивирующие врачей работать в больницах.

Они идут в амбулаторный сектор, поскольку там можно получить больше в разы.

«Зарплаты несоизмеримы. Работая в амбулаторном секторе, можно заработать втрое больше», — признает Даце Резенберга.

В Министерстве здравоохранения проблему признают и планируют решать. С нового года там повысят тариф на услугу родовспоможения, благодаря чему зарплаты врачей повысятся.

«Прибавка составит 50 евро. Нельзя сказать, что это много, но в сумме это существенное увеличение. [...] Если мы посмотрим на общий объем денег в медицине вообще, то они первым, которым вообще повышают зарплаты», — поясняет глава Минздрава Анда Чакша.

Реклама

Некоторые представители сферы здравоохранения считают, что проблема нехватки в больницах гинекологов не связана с зарплатой. Эти специалисты — одни из самых высокооплачиваемых медиков, утверждает глава объединенной больницы Балви-Гулбене Маргер Зейтманис. Они хорошо получают за амбулаторный уход, да и смены в больнице оплачивается весьма неплохо — 100 евро на руки.

«Гинекологи сегодня получают очень приличные деньги. Именно за гинекологические отделы в медицинских вузах сегодня самая активная борьба среди студентов, потому что там гарантированно будет работа и высокая зарплата»,

— отмечает Маргер Зейтманис.

По мнению эксперта, решить проблему нехватки медиков в родильных отделениях можно только одним способом — кнутом. Он предлагает ввести в стране обязательное дежурство в больницах.

«Раньше такая система была. Если гинеколог занимался частной практикой, он был обязан брать хотя бы несколько раз в месяц брать дежурства в роддоме для поддержания своего сертификата», — напоминает специалист.

В 2014 году в Латвии умерли три молодых мамы и 83 новорожденных, а уже в 2015 году этот показатель существенно вырос — 12 летальных случаев среди матерей и 90 среди грудных детей. Отчасти такую статистику объясняют нехваткой кадров в области родовспоможения.

Медики: в латвийских больницах скоро будет некому принимать роды