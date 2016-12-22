Медики: в латвийских больницах скоро будет некому принимать роды

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

В скором времени в латвийских больницах будет некому принимать роды, прогнозируют специалисты. Из-за низких зарплат в стационарах, медики уходят в амбулаторный сектор, где нагрузки меньше, а зарплаты втрое выше. В Минздраве собираются поднять их с нового года, но этого будет недостаточно, говорят гинекологи. Но действительно ли зарплата является причиной того, что они не хотят работать в больницах?

Не только региональным больницам, но и Рижскому роддому все труднее найти гинекологов и акушеров. В столичном родильном доме, к примеру, не хватает четырех специалистов.

«Дежурят недипломированные врачи, резиденты. Конечно, они работают под присмотром команды старших врачей, это нормальная организация работы. Но я знаю, что есть больницы, где резиденты дежурят на месте и им помогают семейные врачи», — рассказывает главврач Рижского роддома Даце Резеберга.

Еще по этой теме
Чакша: в больницах, где меньше 500 родов за год, следует закрывать отделения

Чакша: в больницах, где меньше 500 родов за год, следует закрывать отделения

Причина, по которой нехватка специалистов по родовспоможению становится все более острой — низкие зарплаты, совершенно не мотивирующие врачей работать в больницах.

Они идут в амбулаторный сектор, поскольку там можно получить больше в разы.

«Зарплаты несоизмеримы. Работая в амбулаторном секторе, можно заработать втрое больше», — признает Даце Резенберга.

В Министерстве здравоохранения проблему признают и планируют решать. С нового года там повысят тариф на услугу родовспоможения, благодаря чему зарплаты врачей повысятся.

«Прибавка составит 50 евро. Нельзя сказать, что это много, но в сумме это существенное увеличение. [...] Если мы посмотрим на общий объем денег в медицине вообще, то они первым, которым вообще повышают зарплаты», — поясняет глава Минздрава Анда Чакша.

Реклама

Некоторые представители сферы здравоохранения считают, что проблема нехватки в больницах гинекологов не связана с зарплатой. Эти специалисты — одни из самых высокооплачиваемых медиков, утверждает глава объединенной больницы Балви-Гулбене Маргер Зейтманис. Они хорошо получают за амбулаторный уход, да и смены в больнице оплачивается весьма неплохо — 100 евро на руки.

«Гинекологи сегодня получают очень приличные деньги. Именно за гинекологические отделы в медицинских вузах сегодня самая активная борьба среди студентов, потому что там гарантированно будет работа и высокая зарплата»,

— отмечает Маргер Зейтманис.

По мнению эксперта, решить проблему нехватки медиков в родильных отделениях можно только одним способом — кнутом. Он предлагает ввести в стране обязательное дежурство в больницах.

«Раньше такая система была. Если гинеколог занимался частной практикой, он был обязан брать хотя бы несколько раз в месяц брать дежурства в роддоме для поддержания своего сертификата», — напоминает специалист.

В 2014 году в Латвии умерли три молодых мамы и 83 новорожденных, а уже в 2015 году этот показатель существенно вырос — 12 летальных случаев среди матерей и 90 среди грудных детей. Отчасти такую статистику объясняют нехваткой кадров в области родовспоможения.

Медики: в латвийских больницах скоро будет некому принимать роды


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 400 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34200 EUR

reklama.vesti.lv

Трансгендер прославился в Сети шокирующими кадрами смены пола Wo&Men

Трансгендер прославился в Сети шокирующими кадрами смены пола

Представлен план захвата Солнечной системы роботами Hi-Tech

Представлен план захвата Солнечной системы роботами

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже Hi-Tech

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже

Как выбрать подарок на Новый год по знаку Зодиака Wo&Men

Как выбрать подарок на Новый год по знаку Зодиака

Эстонская ведьма Мэрилин Керро ждет девочку Wo&Men

Эстонская ведьма Мэрилин Керро ждет девочку

Здравоохранение

TVNET спрашивает

Поддерживаешь ли ты идею разрешить использование просроченных продуктов? 9

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 