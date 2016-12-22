Съел конфету, и полицейский алкометр показывает невероятные вещи

 

Фото: Ekrānšāviņš no video

Приближается время праздников, а значит, что люди начинают гадать, что же положить на рождественский стол. Одни будут довольствоваться тушеной капустой, другие селедкой под шубой, а у третьих неотъемлемой частью праздника станет алкоголь, после которого, за руль транспортного средства, ни в коем случае садиться нельзя.

Оказалось, что за руль не стоит садится, даже, если съел, на первый взгляд, совершенно безобидную, детскую конфету. Передача Zebra, в своем предпраздничном эксперименте с профессиональным алкометром, которым пользуются полицейские, выяснили, что достаточно всего две конфеты Буревестник (Vētrasputns), чтобы оказаться в числе тех, кого могут лишить водительских прав.


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