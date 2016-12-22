Сейм поддержал предложение расширить полномочия Госконтроля

Сегодня Сейм во втором чтении при незначительном перевесе голосов одобрил предложение о расширении полномочий Госконтроля в сфере взыскания ущерба.

Ранее парламентская комиссия по делам госуправления и самоуправлений постановила исключить из законопроекта раздел о принятии решений в отношении взыскания убытков.

Поправки к закону о Госконтроле наделяют это учреждение правом начинать процесс взыскания убытков с виновных должностных лиц, если в ходе ревизии установлен факт совершения противозаконных действий, результатом которых стало причинение ущерба государству.

На первом этапе обязанность взыскания ущерба будет возложена на организацию, в деятельности которой выявлены нарушения. Если же учреждение не предпримет необходимых мер, подключится Госконтроль, который издаст административный акт о взыскании ущерба. Обвиняемые должностные лица смогут оспорить это решение в суде.

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Взыскание будет происходить в случаях, когда нарушен нормативный акт и установлен факт причинения ущерба, учитываться при этом будут смягчающие вину обстоятельства, например, если правовая норма была неясно изложена, поясняла ранее депутатам парламента госконтролер Элита Круминя.

Она также подчеркнула, что взыскание ущерба не является самоцелью, а лишь инструментом, при помощи которого ответственное должностное лицо и учреждение, в котором проводилась ревизия, смогут договориться о полном или частичном возмещении убытков.