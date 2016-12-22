Сейм поддержал предложение расширить полномочия Госконтроля

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Сегодня Сейм во втором чтении при незначительном перевесе голосов одобрил предложение о расширении полномочий Госконтроля в сфере взыскания ущерба.

Ранее парламентская комиссия по делам госуправления и самоуправлений постановила исключить из законопроекта раздел о принятии решений в отношении взыскания убытков.

Поправки к закону о Госконтроле наделяют это учреждение правом начинать процесс взыскания убытков с виновных должностных лиц, если в ходе ревизии установлен факт совершения противозаконных действий, результатом которых стало причинение ущерба государству.

На первом этапе обязанность взыскания ущерба будет возложена на организацию, в деятельности которой выявлены нарушения. Если же учреждение не предпримет необходимых мер, подключится Госконтроль, который издаст административный акт о взыскании ущерба. Обвиняемые должностные лица смогут оспорить это решение в суде.

Реклама

Взыскание будет происходить в случаях, когда нарушен нормативный акт и установлен факт причинения ущерба, учитываться при этом будут смягчающие вину обстоятельства, например, если правовая норма была неясно изложена, поясняла ранее депутатам парламента госконтролер Элита Круминя.

Она также подчеркнула, что взыскание ущерба не является самоцелью, а лишь инструментом, при помощи которого ответственное должностное лицо и учреждение, в котором проводилась ревизия, смогут договориться о полном или частичном возмещении убытков.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34200 EUR

reklama.vesti.lv

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей Wo&Men

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей

Эстонская ведьма Мэрилин Керро ждет девочку Wo&Men

Эстонская ведьма Мэрилин Керро ждет девочку

Хор домашних роботов Asus исполнил рождественскую песню Hi-Tech

Хор домашних роботов Asus исполнил рождественскую песню

Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры Showbiz

Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры

Трансгендер прославился в Сети шокирующими кадрами смены пола Wo&Men

Трансгендер прославился в Сети шокирующими кадрами смены пола

Госконтроль

TVNET спрашивает

Поддерживаешь ли ты идею разрешить использование просроченных продуктов? 9

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 