74-летняя Олита Мелбарде вышла из почтового отделения и пропала

74-летняя Олита МЕЛБАРДЕ (рожд. 17/05/1942) в послеобеденное время 13 декабря вышла из своего дома в Баложи Кекавской волости и до сих пор назад не вернулась. Последний раз ее видели выходящей из почтового отделения в Титурге, 13 декабря в период с 11:00 до 12:00.

ПРИМЕТЫ пропавшей: Была одета в куртку темно-синего цвета, в черные брюки, черные сапоги, на голове черная шапочка. При себе были ключи от дома, черный пакетик в кармане. Документы и телефон остались дома. На левой руке золотое обручальное кольцо.

Всех, кто видел пропавшую женщину или знает, где она может находиться, просим срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv - +371 22084084.