Нелояльны? Cуд отклонил требование «Innova» аккредитовать учебную программу

Административный районный суд сегодня отклонил требование ООО «Педагогический центр «Эксперимент«» и частной школы «Innova» аккредитовать ее учебную программу.

Государственная служба качества образования (ГСКО) лишила школу «Innova» лицензии на реализацию программы основного образования нацменьшинств и грозила вычеркнуть среднюю школу из Регистра учебных учреждений, если незамедлительно не будет обеспечено выполнение всех нормативных актов в средней школе.

«Педагогический центр «Эксперимент«» и частная школа «Innova» обратились в суд, чтобы добиться желаемого для себя административного акта ГСКО, которым были бы аккредитованы реализуемые истцом образовательные программы.

Часть аргументов школы «Innova» суд признал обоснованными. Например, аргумент о том, что ГСКО не предоставил пояснений, в чем учебные программы школы не соответствуют лицензированным, а также не предоставил доказательств обоснованности своего решения.

В этой части суд признал решения ГСКО противозаконными.

В свою очередь после ознакомления с аргументами Министерства образования и науки, суд признал, что в деятельности школы «Innova» есть существенные нарушения. Например,

образование и профессиональная квалификация четырех педагогов частной школы не соответствовала требованиям нормативных актов.

Кроме того, были серьезные допущения в отношении реализации плана повышения квалификации кадров. Приняв во внимание эти факты, суд признал, что нет оснований для принятия благоприятного для частной школы решения и отказ ГСКО в аккредитации учебных программ был обоснованным.

Решение суда можно оспорить в Административном окружном суде в течение месяца.

Ранее представитель ГСКО Андра Шенберга сообщила агентству ЛЕТА, что частная средняя школа «Innova» лишена лицензии не из-за недостаточной лояльности работников к Латвии и ее Конституции, а из-за систематических нарушений.

Юрист «Innova» Елизавета Кривцова, которую Полиция безопасности назвала одним из адептов российской политики соотечественников, распространила заявление, в котором утверждает, что

школе отказано в продлении лицензии из-за ее «преследования в связи с нелояльностью».

Она считает причиной отказа в аккредитации и продлении лицензии участие бывшего выпускника школы, представителя ее учредителя в организации празднования 9 мая.

В связи с отказом в аккредитации «Innova» в июле этого года обратилась в административный суд. В августе школа в связи с истечением срока лицензии на программу основного образования обратилась в ГСКО за новой лицензией. После этого последовал ряд проверок разными госучреждениями. Так как серьезных нарушений обнаружено не было, 30 сентября причиной отказа в выдаче лицензии стали сомнения чиновников ГСКО в том, что школа воспитывает истинных патриотов Латвии, утверждает Кривцова.

Она подчеркивает, что

с правовой точки зрения совершенно недопустимо, чтобы педагогический процесс оценивала полиция.

«У нас есть все доказательства того, что школа воспитывает уважение к свободе человека, демократическому устройству государства и активную гражданскую позицию. Поэтому мы требуем открытости в отношении высказанных упреков. Все неблагоприятные для школы решения мы оспорили», - указала Кривцова.

Шенберга назвала такую интерпретацию произошедшего странной. Текст решения от отказе в выдаче лицензии занимает примерно шесть страниц, причем отказ связан с систематическими нарушениями, пояснила она.

И хотя часть этих нарушений устранена, возникли новые проблемы. Например,

Центр госязыка заключил, что знания госязыка примерно у трети педагогов школы не отвечают требованиям, добавила Шенберга.

На ее взгляд, школе следовало бы заниматься не обжалованием решений ГСКО, а устранением зафиксированных нарушений, поскольку даже в случае отказа учебное заведение спустя некоторое время может подать заявку на лицензию повторно.

Как сообщила 13 июня «Латвияс Авизе», из-за информации, предоставленной Полицией безопасности, и выявленных комиссией по аккредитации учебных программ нарушений, ГСКО отказалась аккредитовать программы основного и среднего образования частной школы «Innova».

Представители ГСКО побывали в школе по двум причинам: потому, что у названных программ завершается срок аккредитации, а также из-за полученного заявления.

Как ранее сообщил телеканал ТV3 в передаче «Ничего личного», в школе «Innova» «воспитывается новая русская элита». Ее преподаватели и ученики регулярно посещают мероприятия в России, например, слет молодых талантов, проводимый организацией «Русский мир».

Одним из учредителей педагогического центра «Эксперимент», основавшего школу, является защитник русских школ Бронислав Зельцерман, а руководит школой его сын Александр.

Как рассказала агентству ЛЕТА руководитель ГСКО Инита Юхневича, представители службы обратили внимание на школу уже два года назад. Ей требовались улучшения, поэтому программы были аккредитованы не на шесть лет, а на два года. В этом году инспекторы обнаружили, что выявленные недостатки не устранены.

Что именно неприемлемо в деятельности школы, Юхневича не уточняла, упомянув лишь, что выявлены нарушения нормативных актов, в том числе несоответствие профессиональной квалификации учителей преподаванию определенных предметов, перегрузка и отступления от лицензированной программы. Также учителя недостаточно владеют латышским языком.

Аккредитационная комиссия приняла во внимание и информацию о том, что действия руководства и отдельных педагогов «не способствуют укреплению принадлежности к Латвии и сплочению общества». Как пишет газета, следует понимать, что данная информация о школе поступила из Полиции безопасности.