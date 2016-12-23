МИД Латвии сможет засекретить зарплаты сотрудников

 

Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Сейм Латвии утвердил поправки, которые отныне позволяют Министерству иностранных дел не публиковать отдельные данные о своей деятельности, структуре или расходах отдельных сотрудников. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского радио.

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Такое разрешение было получено из соображений государственной безопасности и государственной тайны. Хотя МИД – структура, не включенная в число ведомств, занятых в сфере безопасности, отдельные моменты его работы все же пересекаются с вопросами безопасности государства.

Эксперты высказали мнение, что гриф «секретно» на информации о зарплатах сотрудников МИДа может быть использован иначе. Так, политолог Филипп Раевский в комментарии радиостанции указал на сложность определения границы, за которой заканчивается безопасность и начинаются необоснованные траты.

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«Всегда эта грань неосязаема. Есть информация, которую государству надо придержать, и есть какие-то вещи, которые общество хочет и должно знать. Всегда для этого есть институции, которые в каких-то моментах представляют общества и которые надзирают. [...] Тут важный вопрос, насколько общество доверяет тем институциям, которые будут смотреть за тем, чтобы не было никаких злоупотреблений, связанных с этими поправками. То есть, злоупотреблений, связанных с государственной тайной».

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