Дорожная полиция с сегодняшнего дня проводит профилактические рейды

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Дорожная полиция с сегодняшнего дня проводит профилактические рейды по контролю за дорожным движением, сообщили в Госполиции.

Как свидетельствует статистика прошлых лет, все еще есть водители, которые не думают ни о собственной, ни о чужой безопасности и садятся за руль пьяными, заявил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Полиция будет контролировать дорожное движение на магистральных и местных дорогах, в местах праздничных мероприятий и массового скопления людей.

Дорожная полиция будет проверять трезвость водителей, соблюдение правил дорожного движения и наличие светоотражателей у пешеходов.

Рейды продлятся до 2 января.

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