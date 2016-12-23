Президент: в решениях политиков должно быть постоянство

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Одной из проблем латвийской политики являются разговоры политиков, которые не способствуют выполнению конкретной работы, и это увеличивает разрыв между обществом и политиками. Никто не верит даже в хорошие решения, потому что они вскоре подвергаются изменениям и исправлениям, сказал в интервью газете «Неаткарига» президент Раймонд Вейонис.

В настоящее время этот разрыв велик, поэтому чрезвычайно важно, чтобы политики своими решениями доказывали, что готовы брать на себя ответственность, отметил он.

«Не только ту мистическую ответственность, когда никто не понимает, что это такое, а настоящую ответственность за развитие страны. Это позволит свести к минимуму разрыв. Второе: в решениях политиков должны быть постоянство и прогнозируемость. Не должно быть такой ситуации, как с налогами: как только приближается новый год и время принятия бюджета, все вдруг меняется. Какой предприниматель станет верить правительству и парламенту? Никакой! И тогда случается, что предприниматель решает: буду инвестировать не в Латвии, а в другой стране, потому что там прогнозируемость, в других странах налоговое законодательство не меняется каждый год», - сказал Вейонис.

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В Латвии, к сожалению, проблема состоит в том, что политики много говорят, но конкретной работы не хватает. По словам президента, в латвийской политике недостаточно конкуренции, политики - одни и те же, как и их идеи. «Готово ли нынешнее правительство принимать решения? Я думаю, что да. Я уверен, что премьер-министр готов предлагать решения, как и соответствующие отраслевые министры. Насколько они хороши - это нужно изучать, поэтому необходимо привлекать социальных партнеров», - сказал Вейонис.

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