Сейм «взялся» за охранный бизнес: нелояльным там не место

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Сейм в четверг, 22 декабря в окончательном чтении принял поправки к законодательству, которые запрещают выдавать специальное разрешение на работу тем охранным фирмам, владельцы которых «состоят в антигосударственной или преступной организации и создают угрозу безопасности государства».

Сейм разрешил Кабинету министров начать работу над уточнением нормативных актов, регулирующих охранную сферу — будут введены правила, касающиеся необходимого для получения сертификата охранника образования, требования к желающим стать охранником, а также правила проведения экзамена.

Решение о том, опасен ли владелец, а также работники охранной фирмы, будут принимать госструктуры.

Еще по этой теме
Нелояльны? Cуд отклонил требование «Innova» аккредитовать учебную программу

Нелояльны? Cуд отклонил требование «Innova» аккредитовать учебную программу

Закона о нелояльности еще нет, а «стукачи» уже есть

Закона о нелояльности еще нет, а «стукачи» уже есть

Правительство одобрило порядок увольнения нелояльных педагогов

Правительство одобрило порядок увольнения нелояльных педагогов

Также правительство устанавливает, какому физическому лицу выдается охранный сертификат, его дубликат и повторный сертификат с продленным сроком действия, а также государственную пошлину за получение, дубликат и продление срока годности сертификата.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 400 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

В Южной Корее создали гигантского человекоподобного робота Hi-Tech

В Южной Корее создали гигантского человекоподобного робота

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже Hi-Tech

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей Wo&Men

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей

Панайотов назвал победителя шоу «Голос» Showbiz

Панайотов назвал победителя шоу «Голос»

Представлен план захвата Солнечной системы роботами Hi-Tech

Представлен план захвата Солнечной системы роботами

Законодательство

Сейм

TVNET спрашивает

Ваше настроение на грядущие праздники: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
KLIENTU KONSULTANTS/-E (VAIRĀKAS ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 